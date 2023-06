Chauffeur, werkgever én hoofdaannemer veroordeeld nadat lasser werd doodgereden op werf aardappelbedrijf in Wielsbeke

Een 34-jarige Pool uit Ieper heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek zes maanden effectieve celstraf gekregen nadat hij met zijn bestelwagen een Portugese lasser doodreed op een werf van het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke. Ook de werkgever van G.G. en de hoofdaannemer van de werf werden veroordeeld, hoewel ze hun verantwoordelijkheid met klem ontkenden. Ze kregen een fikse geldboete. “De bestelwagen werd onvoldoende gecontroleerd en de werf was niet afgebakend”, oordeelde de rechtbank.

Op 21 mei 2021 waren in de Grote Molenstraat in Wielsbeke verschillende aannemers in opdracht van de firma Alheembouw uit Staden bezig met de afwerking van het nieuwe kantoorgebouw van het aardappelverwerkend bedrijf Agristo.

G.G. (34) reed die ochtend met zijn bestelwagen naar de werf maar werd in een klein straatje geconfronteerd met een kraan. De Poolse Ieperling reed achteruit en botste tegen een Portugese lasser. De 48-jarige werknemer van een Antwerpse firma stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

Achteruitrijcamera stuk

Naast G.G. werden ook zijn werkgever – betonbedrijf Careye uit Ieper – en hoofdaannemer Alheembouw voor de rechtbank gedaagd. “De achteruitrijcamera van de bestelwagen was stuk en de firma wist daarvan”, stelde arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx.

Alheembouw werd vervolgd omdat het straatje niet afgezet was en er geen signalisatie stond. “Het bedrijf was daar herhaaldelijk op gewezen. Die bestelwagen had daar nooit mogen rijden”, aldus Sofie Heyndrickx.

De beide bedrijven drongen aan op de vrijspraak. “Die camera werkte af en toe wél”, pleitte de advocaat van Careye. “Bovendien zou de bestelwagen nooit achteruit zijn gereden mocht er een stopteken hebben gestaan.”

Chauffeur niet aanwezig

Alheembouw wees beschuldigend naar de Pool, die niet kwam opdagen voor het proces. “Hij wist dat hij een andere route moest nemen, maar die pipo trok zich daar niets van aan en koos voor de kortste weg.”

Toch acht de rechtbank de beide bedrijven mee verantwoordelijk. “De bestelwagen werd onvoldoende gecontroleerd”, klonk het. “De achteruitrijcamera moet altijd werken, niet af en toe. Bovendien was de werf op het moment van het ongeval op geen enkele wijze afgebakend.”

Careye kreeg een geldboete opgelegd van 48.000 euro, de helft met uitstel. Alheembouw moet een effectieve geldboete van 72.000 euro ophoesten. Met de nabestaanden werd eerder al een minnelijke regeling getroffen. (AFr)