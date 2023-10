Celstraffen voor viertal dat cannabisplantage onderhield in schaduw van Roeselaars politiecommissariaat

Vier cannabistelers zijn veroordeeld tot een celstraf. De spilfiguur kreeg 18 maanden cel. Opvallend hun plantage stond opgesteld in een woning in de Kwadestraat in Roeselare, vlakbij het politiecommissariaat.

Een woning in de Kwadestraat in Roeselare, op zowat 250 meter van het politiecommissariaat van de zone RIHO. Voor enkele criminelen leek het een ideale uitvalsbasis om cannabis te telen. Een idee gedoemd om te mislukken, wat dan ook gebeurde.

Op 25 februari dit jaar vielen agenten er binnen. Toen bevonden zich er twee mannen met de Albanese nationaliteit. Ze fungeerden er naar eigen zeggen als klusjesman, maar berichten uit hun gsm spraken dat tegen. Zij werden beiden veroordeeld tot één jaar effectief. Omdat ze geen vast adres hebben in ons land, vroeg het Openbaar Ministerie om hun aanhouding te handhaven.

Een derde man, Hashmat F., kreeg een celstraf van een jaar effectief en een boete van 3.200 euro. Hij huurde het huis in de Kwadestraat. Daarnaast had hij een garagebox in Menen, waar kweekmateriaal werd gevonden.

Farzad W., een vierde dader, werd verweten een luxeleven te leiden ondanks het gebrek aan een job. In zijn woning in Zwijnaarde werden bovendien nog eens twee kweekkamers gevonden. Hij kreeg als spilfiguur in de hele operatie een celstraf van 18 maanden en een boete van 3.200 euro. De rechter verklaarde ook nog eens 2.020 euro en 11 horloges verbeurd. (JD)