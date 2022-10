Celstraffen tot 25 maanden voor bende die gps-tracker gebruikt om dealer te vinden

Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor hun rol bij een diefstal met braak. Ze drongen binnen in de studio van een drugsdealer met wie een van hen nog een eitje te pellen hadden. De inbrekers gingen ervandoor met een hoop geld en met zijn drugsvoorraad.

Een buurtbewoner van de Sint-Denijsestraat in Kortrijk werd in de nacht van 4 op 5 september 2021 opgeschrikt door lawaai in het studentenkot. Hij ging een kijkje nemen en zag nog net drie gemaskerde personen wegvluchten in een Mercedes. Die stond op naam van de 21-jarige Morgane C. uit Kortrijk, maar het was vooral haar vriend Anthony S. die ermee reed. Samen met zijn kompanen Gacem B. uit Wevelgem, Sammy D. uit Anzegem en Akhmed M. uit Harelbeke had S. het plan opgevat om een drugsdealer een lesje te leren. S. had in een andere zaak de klappen opgevangen voor de man, maar de dealer zou hem daarna de rug hebben toegekeerd. “Ze wisten niet precies waar hij woonde, dus installeerden ze een gps-tracker op zijn wagen. Zo kwamen ze bij het studentenkot terecht. Morgane C. ging op voorverkenning, ‘s nachts was het aan de andere vier beklaagden. Ze braken binnen via een raam en haalden de hele studio overhoop”, aldus de procureur tijdens de behandeling van de zaak.

“De huurder verklaarde dat er een geldsom gestolen werd. Uiteraard kon hij niet toegeven dat er ook drugs gestolen werd, anders zou hij zichzelf aan de galg praten”, aldus de procureur. “Maar er werden vermoedelijk enkele kilo’s cocaïne gestolen plus een geldsom van 36.000 euro.”

Vier van de vijf gaven hun betrokkenheid toe, maar er was discussie over wie de inbraak pleegde. Morgane C. werd dinsdag veroordeeld tot 14 maanden cel waarvan de voorhechtenis effectief. Drie anderen kregen 25 maanden effectieve celstraf. Akhmed M. werd eerder al veroordeeld tot 37 maanden voorwaardelijk.