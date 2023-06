Celstraffen, monsterboetes en miljoenen euro verbeurd voor uitbuitingspraktijken bij Wevelgems tegelbedrijf

Liefst zeven jaar nadat het gerecht binnenviel in zijn Wevelgemse tegelbedrijf Tehalux is de toenmalige zaakvoerder voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan mensenhandel, zwartwerk en schriftvervalsing. Liefst 113 arbeiders werkten er tegen een hongerloon. H.D. (51) kreeg achttien maanden effectieve celstraf en 180.000 euro boete. De rechtbank verklaarde in totaal ook ruim drie miljoen euro verbeurd.

Het onderzoek ging tien jaar geleden al van start met observaties van werven en telefoontaps. Maar uiteindelijk ging het gerecht pas op 15 maart 2016 tot huiszoekingen en arrestaties over. H.D., zaakvoerder van het Wevelgemse tegelbedrijf Tehalux, belandde voor een drietal maanden in de cel op verdenking van grootschalige sociale fraude en mensenhandel. Meer dan honderd arbeiders, hoofdzakelijk Roemenen, werden systematisch uitgebuit.

Vijf euro per uur

Volgens het gerecht stond H.D. samen met zijn Roemeense onderaannemer L.B. (45) uit Roeselare aan het hoofd van een criminele organisatie. “Ze ronselden in Roemenië arbeiders die hier aan een hongerloon van vijf euro per uur in het zwart tewerk werden gesteld”, verduidelijkte arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “Bij controles werden valse attesten voorgelegd. De slachtoffers verbleven in panden Kluisbergen, Zwevegem en Wevelgem. Sommige daarvan werden onbewoonbaar verklaard.”

L.B. leverde de arbeidskrachten, terwijl H.D. de contracten binnenhaalde. Dankzij frauduleuze constructies met postbusvennootschappen en schijnzelfstandigheid ontdook het tegelbedrijf 1,7 miljoen euro aan lonen en 1,3 miljoen euro aan RSZ-bijdragen.

Beroepsverbod opgelegd

Ook T.B. (41), de echtgenote van H.D., werd voor de rechtbank gedaagd. Zij werd zaakvoerder van Tehalux, toen haar man na een eerdere veroordeling in 2015 een beroepsverbod kreeg opgelegd.

Het koppel waste tijdens het proces de handen in onschuld en wees beschuldigend naar L.B., die evenwel niet kwam opdagen voor zijn proces. “De échte schuldige is hier niet”, beweerde H.D. “Ik heb nooit met slechte bedoelingen gehandeld, maar ben nu wel alles kwijt.”

De rechtbank veroordeelde beide kopstukken tot achttien maanden effectieve celstraf en 180.000 euro boete. Voor huisjesmelkerij en witwas werden ze vrijgesproken. De bedrijven van H.D. kregen geldboetes opgelegd van in totaal 780.000 euro. In totaal werd ruim drie miljoen euro verbeurdverklaard.

Geen straf voor echtgenote

Door de lange duur van het onderzoek kreeg de echtgenote van H.D. geen straf meer opgelegd. Een Roemeense ploegleider kreeg vijf maanden cel en 33.900 euro boete. Een derde Roemeen kreeg voor zijn aandeel 3.000 euro boete. De twee stuurden net als L.B. hun kat naar de rechtbank.

Een 51-jarige aannemer uit Lendelede werd vrijgesproken. De man werkte op een werf in Brugge samen met D. maar volgens de rechtbank is het niet bewezen dat hij op de hoogte was van de uitbuitingspraktijken. (AFr)