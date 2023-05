Celstraffen en monsterboetes geëist voor vermeende uitbuitingspraktijken bij tegelbedrijf in Wevelgem: “Slachtoffers werkten aan vijf euro per uur”

Liefst zeven jaar nadat het gerecht binnenviel in zijn tegelbedrijf Tehalux is Wevelgemnaar H.D. (51) voor de Brugse strafrechtbank verschenen. Volgens het gerecht maakte hij zich als leider van een criminele organisatie schuldig aan uitbuitingspraktijken ten aanzien van 116 arbeiders. Zelf ontkent de man dat met klem. “De échte schuldige is hier niet”, wees hij de Roemeense spilfiguur met de vinger.

Het onderzoek ging tien jaar geleden al van start met observaties van werven en telefoontaps. Maar uiteindelijk ging het gerecht pas op 15 maart 2016 tot huiszoekingen en arrestaties over. H.D., zaakvoerder van het Wevelgemse tegelbedrijf Tehalux, belandde voor een drietal maanden in de cel op verdenking van grootschalige sociale fraude en mensenhandel. Liefst 116 arbeiders, hoofdzakelijk, Roemenen zouden daarbij zijn uitgebuit.

Criminele organisatie

Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere vroeg vrijdag achttien maanden cel en een geldboete van 180.000 euro voor H.D. en zijn Roemeense onderaannemer L.B. (45) uit Roeselare. “Zij stonden aan het hoofd van een criminele organisatie die arbeiders ronselde in Roemenië om die hier aan een hongerloon van vijf euro per uur in het zwart tewerk te stellen”, stelde hij. “Bij controles werden valse attesten voorgelegd. De slachtoffers verbleven in panden Kluisbergen, Zwevegem en Wevelgem. Sommige daarvan werden onbewoonbaar verklaard.”

Frauduleuze constructies

Volgens het gerecht leverde L.B. de arbeidskrachten, terwijl H.D. de contracten binnenhaalde. “Dankzij frauduleuze constructies met postbusvennootschappen en schijnzelfstandigheid werd 1,7 miljoen euro aan lonen en 1,3 miljoen euro aan RSZ-bijdragen ontdoken”, aldus De Ketelaere. Ook T.B. (41), de echtgenote van H.D., staat terecht en riskeert een geldboete van liefst 696.000 euro, grotendeels met uitstel. Zij werd zaakvoerder van Tehalux, toen H.D. na een eerdere veroordeling in 2015 een beroepsverbod kreeg opgelegd. Ook hun patrimoniumvennootschap hangt een geldboete van liefst 696.000 euro boven het hoofd.

Het koppel wast de handen in onschuld en vraagt de vrijspraak. Ze wezen met een beschuldigende vinger naar L.B., die evenwel niet kwam opdagen voor zijn proces. “De échte schuldige is hier niet”, stelde H.D. “Tehalux was geen schimmig kantoortje. We hadden een grote showroom en werkten altijd volledig transparant. Ik heb nooit met slechte bedoelingen gehandeld maar ben nu wel alles kwijt. Ik zit in schuldbemiddeling, maar word zelfs niet toegelaten tot de voedselbedeling in Wevelgem.”

Hongerlonen

Een 51-jarige aannemer uit Lendelede staat mee terecht omdat hij in 2015 beroep deed op Tehalux voor een werf in Brugge. Zeventien arbeiders verbleven daarbij in een villa naast de werf. G.L. kijkt aan tegen zes maanden celstraf met uitstel en 102.000 euro boete. Volgens De Ketelaere wist hij af van de hongerlonen, maar zelf ontkent hij dat met klem. “En die villa was in prima staat”, benadrukte hij.

Voor een Roemeense ploegleider vroeg De Ketelaere tien maanden cel en een geldboete van 696.000 euro. Een derde Roemeen riskeert voor zijn aandeel 3.000 euro boete. De twee stuurden eveneens hun kat naar de rechtbank. De uitspraak volgt ten vroegste op 23 juni. AFr