Celstraf voor zinloos geweld op Brugse kerstmarkt: slachtoffer kwam met hoofd tegen kraam terecht

Een 19-jarige Beernemnaar heeft van de rechter vier maanden effectieve celstraf gekregen voor feiten van zinloos geweld. Voor drugsbezit in de gevangenis kreeg hij er nog eens tien maanden cel bovenop.

Op 3 december 2022 was het slachtoffer aanwezig op de kerstmarkt in Brugge. Hij kwam op voor een meisje dat lastiggevallen werd maar werd plots zélf belaagd door een achttal jongeren. Beklaagde Mansur A. gaf hem een harde vuistslag waardoor hij met het hoofd tegen een kerstkraam terechtkwam. Terwijl het slachtoffer op de grond lag kreeg hij nog meerdere schoppen te verwerken.

Gouden hart

Volgens zijn advocate dacht A. dat zijn broer werd aangevallen. “Hij heeft een gouden hart en doet alles voor zijn familie”, pleitte zijn advocate. “Maar hij doet eerst en denkt pas later.” De feiten leverde A. donderdag vier maanden effectieve celstraf op.

Voor drugsbezit in de Brugse gevangenis kreeg de jonge Beernemnaar er nog eens tien maanden cel bovenop. Op 1 maart 2023 werd hij na een bezoek van zijn minderjarige broer door de cipiers betrapt met liefst 22,9 gram cannabis in zijn mond. Hij zat op dat moment in voorhechtenis voor een reeks gewelddadige afpersingen in de nacht van 13 op 14 januari 2023 in het Brugse uitgaanscentrum. Die leverden hem op 16 november vorig jaar uiteindelijk veertig maanden cel op.

Kort nadat hij betrapt werd met cannabis in zijn mond liep A. tijdens het bewegingsmoment nogmaals tegen de lamp toen hij 0,61 gram hasj overhandigde aan medegedetineerde T.O., een 19-jarige Afghaan uit Izegem. Die kreeg hiervoor drie maanden cel. (AFr)