Celstraf voor Torhoutenaar die ex uitmaakt voor ‘hoer’ en ‘slet’ met graffiti op wagen en voordeur

Een 46-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor partnergeweld en vernielingen.

In februari 2018 liep de relatie van C.S. op de klippen, naar eigen zeggen na overspel door zijn vriendin. De Torhoutenaar verteerde de breuk slecht en spoot op 29 april 2018 in roze verf de woorden ‘slet’ en ‘hoer’ op haar wagen. Hij bekraste het voertuig en bracht ook op haar voordeur het woord ‘slet’ aan. Dankzij camerabeelden en de verklaringen van een buurman kwam S. al snel als dader in beeld.

Eind 2018 gooide de veertiger pmd-afval en een kerstboom op het voertuig van zijn ex-vriendin. Hij spoot opnieuw ‘slet’ op haar wagen, dit keer in gouden verf, en vernielde ook de zijspiegel en het dakzeil van de wagen van haar nieuwe vriend. Van datzelfde voertuig sloeg hij op 18 mei 2019 ook de achterruit in met een hamer.

Bewezen

Ook de nieuwe vriendin van C.S. moest het ontgelden. Op 11 april 2020 liet de vrouw aan de ex van C.S. weten dat hij opnieuw de ruiten van de wagen van haar nieuwe partner wou stukslaan. Hij verkocht zijn vriendin toen een klap en toen zij wou vertrekken sloeg hij met een borstelsteel de voorruit van haar wagen kapot.

C.S. ontkende de vernielingen, maar de rechtbank achtte alle feiten bewezen. C.S. liep eerder al acht correctionele veroordelingen op voor diefstal, geweld en drugs. Hij werd ook al herhaaldelijk veroordeeld voor rijden onder invloed.

Aan de nieuwe vriend van zijn ex moet hij om en bij de 5.500 euro schadevergoeding betalen. (AFr)