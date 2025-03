Celstraf voor stalker die twaalf ruiten ex-partner ingooide met kasseistenen

Een 38-jarige Antwerpenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor belaging van zijn ex-vriendin. Astrit H. dook constant op aan de woning van het slachtoffer en gooide zelfs twaalf ruiten stuk met kasseistenen.

Na de relatiebreuk bleef beklaagde Astrit H. zijn ex lastigvallen. Op 16 augustus 2023 kreeg de Bosniër ruzie met de 50-jarige Bruggelinge omdat ze hem geen geld wou geven. H. nam geld uit haar trui, waarop zij in de keuken een mes nam om dit terug te eisen. H. had evenwel ook een mes bij, maar vertrok. Daarna zou hij haar telefonisch bedreigd hebben met de dood. Hij dreigde er ook mee haar huis in brand te steken.

Hoewel de politie hem duidelijk maakte dat hij niet meer welkom was bij zijn ex, bleef de dertiger regelmatig opduiken aan haar woning. Op 15 september haalde hij rond 23 uur samen met de politie nog enkele spullen op, maar diezelfde nacht forceerde hij een raam en drong hij binnen in haar slaapkamer. Hij schreeuwde dat hij zijn papieren en paspoort wilde.

Ook de nacht erop dook H. op aan de woning van zijn ex. Deze keer bekogelde hij het huis met kasseien en grote stenen. In totaal sneuvelden liefst twaalf ruiten. De volgende dag stond H. opnieuw aan haar deur. Toen de politie arriveerden zat hij op een stoel op het terras van de woning. H. kwam niet opdagen voor zijn proces. De man liep eerder al vijf correctionele veroordelingen op, onder meer voor geweld, oplichtingen en vernielingen. (AFr)