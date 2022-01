Celstraf voor man die shampoofles vol hasj wou binnensmokkelen in De Refuge in Brugge

Een 21-jarige Tunesiër heeft in de Brugse rechtbank zeven maanden cel gekregen omdat hij drugs probeerde binnen te smokkelen in De Refuge in Brugge.

Op 24 oktober stond Ahmed I. aan de inkom van het gesloten opvangcentrum voor illegalen De Refuge in Brugge. Hij wou de bagage van een illegaal binnenbrengen, maar in de tas werd een shampoofles gevonden met daarin vijf pakjes hasj.

Niet de eerste keer

I. waste zijn handen in onschuld en beweerde dat hij de tas had gebracht op vraag van een man die hij in Gent had leren kennen.

Procureur Lode Vandaele geloofde die uitleg niet. “Dat zou toch wel bijzonder veel moeite zijn voor iemand die hij amper kende. Het is trouwens niet de eerste keer dat op die manier drugs worden binnengebracht in De Refuge.”

Naïviteit

De Tunesiër drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt had de inhoud van die tas niet gecontroleerd en blijft erbij dat hij niet wist dat er drugs in die fles staken”, pleitte zijn advocate.

“Hij heeft totaal geen contacten in het drugsmilieu. Iemand maakte misbruik van zijn naïviteit.” De rechter zag dat evenwel anders. (AFr)