Celstraf voor man die bij vierde inbraak zijn smartphone verliest

Een Afrikaan uit Nieuwpoort brak in enkele maanden tijd vier keer binnen in de bestelwagen van een Ieperse zelfstandige. De dief kon worden gevat nadat hij er zijn smartphone had achtergelaten. De rechter veroordeelde de man tot 18 maanden cel, deels met uitstel.

Een man, geboren in de hoofdstad van Somalië en nu in Nieuwpoort verblijvend, moest zich voor de Ieperse rechter verantwoorden voor inbraken. De Afrikaan sloeg tot vier keer toe in een bestelwagen van een Ieperse kleine zelfstandige. Daarbij maakte hij telkens werkmateriaal buit.

De dief liep op een domme manier tegen de lamp: bij zijn laatste wapenfeit verloor hij zijn smartphone met daarop een foto van hemzelf. Het slachtoffer herkende de dader als iemand die hij al enkele keer in de straat had zien rondlopen. Kort na de laatste inbraak zag hij de dief opnieuw in de straat opduiken en daarbij zette hij de achtervolging in, waarbij de dief kon worden gevat.

Eerder ontkende de man de inbraken, maar toen bleek dat de bewijzen overduidelijk waren – naast de smartphone waren er ook camerabeelden – gaf hij alles toe. De rechter veroordeelde de dader tot een celstraf van 18 maanden, waarvan enkel het deel dat hij in voorarrest effectief is. (CMW)