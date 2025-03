Celstraf voor jonge ‘knuffeldief’ die epilepsieaanvallen veinst om politie te dwarsbomen

Een 19-jarige Marokkaan is voor de Brugse rechtbank veroordeeld tot twee jaar celstraf deels met uitstel voor diefstallen, weerspannigheid en geweld tegen de politie. Amin L. ging wel héél ver om de speurders te dwarsbomen.

Bij Foot Locker in Oostende graaide Amin L. op 8 november vorig jaar twee jassen uit de rekken. Maar amper acht minuten later werd hij op straat door de politie gespot en ingerekend. “Hij gaf valse aliassen op en veinsde een epilepsieaanval om te vermijden dat zijn vingerafdrukken werden afgenomen”, verduidelijkte de procureur.

‘Knuffeltruc’

Een week later pleegde L. in Westende twee gauwdiefstallen met de zogenaamde ‘knuffeltruc’. Voor een café vroeg hij een man om een sigaret en als dank gaf hij een knuffel. Maar het slachtoffer stelde achteraf vast dat zijn gsm verdwenen was. Anderhalf uur eerder had hij op dezelfde manier al een gsm en bankkaart gestolen. Met die kaart deed hij aankopen in een krantenwinkel.

Op 29 november werd de politie opgeroepen voor een mislukte gauwdiefstal in Westende. L. werd opgepakt maar weigerde zich te identificeren. Het kwam tot een schermutseling waarbij hij een agent tegen het hoofd schopte en een andere tegen de pink. Uiteindelijk raakten drie agenten gewond. Achteraf veinsde hij opnieuw een epilepsieaanval om een verhoor onmogelijk te maken.”

Vonnis

Ten slotte stal L. op 7 december ook nog een handtas uit een geparkeerde wagen in Westende. Van de diefstallen gaf L. er slechts één toe op zijn proces. Advocaat Bart Bleyaert drong aan op een celstraf met uitstel. De Brugse strafrechter besloot de verdediging daarin te volgen en veroordeelde L. tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. L. kreeg ook nog een geldboete van 400 euro, waarvan 200 euro effectief, opgelegd.