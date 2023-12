Celstraf voor dakloze inbrekers die bleven overnachten in vakantiewoning in Koksijde

Twee daklozen die oorspronkelijk uit Brussel en Wallonië komen, kregen een celstraf van vier en zes maanden nadat ze een vakantiewoning in Koksijde openbraken en er overnachtten. Alhoewel alles er op wees dat ze er al langere tijd verbleven, ontkenden ze dat. “Ik was amper een kwartier aanwezig toen de politie hier binnenviel”, zei een van hen.

Het was een politiepatrouille van zone Westkust, die op 28 april van dit jaar passeerde in de Edgard Tytgatstraat in Koksijde, die schade aan een garagepoort opmerkte. Het ging om een vakantiewoning van een vrouw uit het Gentse, maar er bleek niemand aanwezig te zijn.

Controle

Omdat het onduidelijk was wat er gebeurde besloot de politie korte tijd later terug te keren. “Ze gingen later op een dag nog tweemaal langs tot ze duidelijk aanwezigheid binnen zagen”, sprak de procureur. “Daarop ging de politie de woning binnen. Daar stelden ze toen ook vast dat de garage binnen zwaar beschadigd was, er een kipraam vernield was en enkele deuren waren opengebroken. Binnen troffen ze de 65-jarige G.G. aan die oorspronkelijk uit het Brusselse kwam. Hij beweerde er pas een kwartier te verblijven, maar maakte wel gebruik van het water en de elektriciteit. De 29-jarge M.B., oorspronkelijk uit Wallonië, beweerde er drie dagen te verblijven. Alles wees er wel op dat ze er al langer aanwezig waren.”

G.G kreeg vier maanden cel en M.B. kreeg zes maanden cel. De eigenares van de vakantiewoning, een vrouw uit het Gentse, kreeg een euro voorlopige schadevergoeding. (JH)