Celstraf voor Brusselaar die Colruytdetective met gebroken glas bedreigde in Nieuwpoort

Een 52-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek heeft zes maanden cel en 1.200 euro boete gekregen voor een diefstal met geweld in de Colruyt van Nieuwpoort. Nadat hij betrapt werd op flesjes wijn, duwde hij de winkeldetective aan de kant en vluchtte weg. Op de parking kwam het opnieuw tot een confrontatie waarbij de man de detective bedreigde met gebroken glas.

De feiten deden zich in oktober vorig jaar voor in de Colruyt in Nieuwpoort. De 52-jarige J.B. werd er betrapt op winkeldiefstal. “Hij stal er drie flesjes wijn van 25 centiliter en een setje oortjes”, sprak de procureur. “Die verborg hij onder zijn jas. De winkeldetective had alles gezien en nam hem naar een aparte kamer. Daar moest hij alles op tafel leggen. Omdat hij daar bedreigende taal uitte, belde de werknemer de politie op. Daarop duwde J.B. hem fors opzij en liep de parking op. De winkeldetective volgde hem en zag hoe een glazen pot met oploskoffie nog op grond viel. J.B bukte zich, nam een scherf op en dreigde er opnieuw mee naar de man. Daarna kon hij ingerekend worden.”

De man ontkende de feiten niet. “Ik geef toe dat ik gewelddadig was, maar weet niet meer wat ik geroepen heb. Ik was onder invloed van drank en betaalde in het bijzijn van de politie de flessen wijn terug. Ik weet niet meer wat ik deed, ik wou gewoon vluchten.” De rechter vond de feiten te ernstig om hem uitstel te verlenen en legde een effectieve celstraf op. (JH)