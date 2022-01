Celstraf met uitstel voor weerspannigheid na ruzie in Brugs danscafé De Coulissen

Een koppel is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan weerspannigheid tegenover de politie. De Bruggelingen gedroegen zich agressief bij hun arrestatie na een schermutseling aan danscafé De Coulissen. Volgens de verdediging gebruikte de politie buitensporig geweld, maar de rechter zag dat anders.

Op 8 februari 2020 kwam de politie tussenbeide tijdens een ruzie in danscafé De Coulissen in Brugge. Aan de uitgang zagen de agenten hoe een portier O.G. (34) aan de deur zette. De vrouw verzette zich hevig waarop de agenten ingrepen.

Vuistslag

“Daar was ze duidelijk niet mee gediend want ze gaf een agent een vuistslag op de neus, schold de politie uit voor ‘klootzakken’ en ‘vuile racisten’ en probeerde hen zelfs te bijten”, verduidelijkte de procureur.

De vrouw werd in de combi gestopt waarna haar vriend M.L. (35) verhaal kwam halen. “De politie maande hem tot vijf keer toe tevergeefs aan om weg te gaan”, ging de procureur verder.

Buitensporig geweld?

“Daarop werd ook hij geboeid. Maar hij draaide zich bruusk om waarop hij naar de grond werd gebracht en op zijn gezicht viel.”

Volgens de procureur gebruikten de agenten geen buitensporig geweld, maar het koppel zag dat anders. “Mijn cliënte werd zonder reden tegen de grond gewerkt”, pleitte hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

“Uit niets blijkt dat zij een vuistslag gaf. Twee agenten zaten met hun knie in haar nek en op haar benen. Hoe kon zij dan weerspannig zijn?”

Neus- en oogkasbreuk

Ook M.L. gebruikte naar eigen zeggen geen geweld. “Hij riep aanvankelijk zélf de hulp in van de politie omdat zijn vriendin racistisch was bejegend in het café”, ging Vandemeulebroucke verder.

“Hij wou enkel meegaan met zijn vriendin in de combi en liep een neus- en oogkasbreuk op bij zijn arrestatie.”

Camerabeelden

Het koppel diende een klacht in tegen de agenten maar die werd geseponeerd. Volgens de rechter zijn de camerabeelden duidelijk en is er geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van de agenten.

M.L. kreeg een maand celstraf met uitstel. Zijn vriendin werd veroordeeld tot vier maanden celstraf met uitstel. (AFr)