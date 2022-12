Celstraf met uitstel voor vrouw die liefdesrivale in wang sneed in Koksijde

Een 35-jarige vrouw uit Koksijde heeft achttien maanden cel met uitstel gekregen nadat ze haar liefdesrivale een 15 centimeter lange snijwond in de wang aanbracht met een stuk gebroken glas. Daardoor komt A.W. nu vrij uit de cel waar ze verheugd op reageerde. “Maar ga nu niet gaan vieren, dat is ongepast”, sprak de rechter.

De feiten speelden zich af op 21 september in het appartement van M.C. (38) in Koksijde. Beide vrouwen maken al langer deel uit van een groepje dat veel overlast veroorzaakt in de Westkust, en beiden werden al veroordeeld. Ze spraken die avond toch af op het appartement van M.C., in aanwezigheid van C., de vader van de kinderen van A.W. maar die flirt met M.C. Samen dronken ze er een fles wodka leeg waarna A.W. haar ‘vriendin’ alweer overspel verweet. Er ontstond een ruzie waarna A.W. een stuk gebroken glas nam en dat in het gezicht van M.C. duwde. Zij liep een zware snijwond van 15 centimeter op. M.C. stelde zich burgerlijke partij en kreeg voorlopig 1 euro en een deskundige. Volgens haar zullen de kosten oplopen tot 25.000 euro.

A.W. kreeg nu een celstraf met uitstel en komt dus vrij uit de gevangenis, met een contactverbod met M.C. Daarop reageerde ze verheugd. “Maar ga dat nu niet vieren, want dat is ongepast”, vermaande de rechter. “Je hebt ook een alcohol- en drugsverbod. U zou beter meteen begint te werken om die vrouw later te kunnen betalen.” (JH)