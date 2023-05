Celstraf met uitstel voor vijftiger die stiekem naakte vrouwen filmde in kleedruimtes van watersportclub in De Haan

Een 56-jarige man uit De Haan heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor voyeurisme. W.V. is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Op 6 september 2021 gingen drie jonge vrouwen – toen 20, 24 en 26 jaar oud – zich na een dagje suppen op zee omkleden in de kleedruimtes van watersportclub De Windhaan in De Haan. Na het douchen wou een van de dames een handdoek oprapen en stootte daarbij tegen een poncho waaruit een iPhone viel. Die was hen klaarblijkelijk al een half uur aan het filmen. Het toestel bleek eigendom van W.V. (56), die in de club actief was. Tegenover zijn overste gaf hij toe dat hij de meisjes gefilmd had.

Smoorverliefd

De meisjes stapten naar de politie en op 9 september 2021 werd de vijftiger opgepakt. Hij verklaarde dat hij smoorverliefd was op een van de slachtoffers en dat hij geen interesse had in de andere dames. “Ik wou weten wat er gezegd en gedaan werd”, stelde hij. Verder onderzoek wees uit dat de man al drie keer eerder stiekem beelden had gemaakt van jonge vrouwen in de kleedruimtes. “Maar ik richtte de camera nooit op de douches, enkel op de kleedruimtes”, beweerde hij. “Ik heb nooit iemand in diskrediet willen brengen.”

Vijf vrouwen gefilmd

In totaal werden vijf jonge vrouwen ongewild gefilmd in de kleedruimtes van de watersportclub. In drie van de vier filmpjes kwamen ze naakt of gedeeltelijk naakt in beeld. W.V. vroeg de gunst van de opschorting, maar de rechtbank ging daar dinsdag niet op in. Voor het vierde filmpje werd W.V. vrijgesproken omdat het slachtoffer niet naakt in beeld kwam. Een van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en kreeg 600 euro schadevergoeding toegekend. W.V. werd in de watersportclub aan de deur gezet. (AFr)