Celstraf met uitstel voor twintigers die wapen bovenhalen

Drie jonge twintigers uit Oostende kregen elk 18 maanden cel met uitstel omdat ze een man in De Panne met gewelden beroofden. Daarbij haalden ze ook een vuurwapen boven.

Wat er zich precies afspeelde die avond op 10 januari 2020 in De Panne blijft wat onduidelijk. J.V. belde vanuit zijn woning de politie omdat hij aangevallen werd thuis. Zijn voordeur bleek te zijn ingestampt. “Ik stond net buiten toen een wagen met vier inzittenden passeerde en iemand de weg vroeg”, legde J.V. uit.

“Ik begreep hen niet goed en toen ik dichter ging kreeg ik plots een vuurwapen op mijn hoofd gericht. Ik kon naar mijn huis vluchten waarna ze de deur instampten en de politie kwam.” De politie was snel ter plaatse en kon de vier inzittenden arresteren. Daarbij gooide een 17-jarige het vuurwapen, dat later een alarmpistool bleek te zijn, weg uit de auto.

Cannabis

Hij werd geplaatst in de jeugdinstelling van Everberg. G.G. (22), I.M (23) en T.M (24), drie vrienden uit Oostende, kregen voor de feiten elk 18 maanden cel met uitstel. Ze vroegen wel de vrijspraak. Daarbij schoven ze alles in de schuld van de minderjarige die volgens hen voorstelde om naar De Panne te rijden en cannabis te kopen tot hij plots een vuurwapen bovenhaalde.

De rechter geloofde hen niet. “Dat is nu de eerste keer dat hier iemand zou passeren die van Oostende komt om cannabis in De Panne te halen. Het is altijd omgekeerd”, zei hij. (JH)