Celstraf met uitstel voor Thaise masseuse die verliefde klant fortuin ontfutselde in Brugge

Een Thaise masseuse heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor oplichting van een verliefde klant. Y.P. zou de man liefst 107.000 euro hebben ontfutseld om “haar familie te helpen”. Opmerkelijk: het openbaar ministerie had de vrijspraak gevraagd.

Het slachtoffer leerde de 42-jarige vrouw kennen in een Thais massagesalon in Brugge. Hij raakte tot over zijn oren verliefd op Y.P. en begon een relatie met haar. Of dat dacht hij toch. De vrouw vroeg geregeld om geld en de Bruggeling ging daar telkens op in. In amper drie maanden stopte hij haar een klein fortuin toe, naar eigen zeggen liefst 107.000 euro. “De ene keer had ze geld nodig voor haar moeder die een been had gebroken”, zuchtte het slachtoffer op het proces. “Of haar broer had een zwaar accident gehad. Telkens weende ze tranen met tuiten. Ik ben veel te goedgelovig geweest.”

Begin 2019 stapte de man uiteindelijk naar de politie op klacht in te dienen tegen de masseuse. “Ze hield in een boekje de bedragen bij die ze van mijn cliënt had ontvangen”, pleitte Bart Bleyaert, de advocaat van het slachtoffer. “Gelukkig werd dit gevonden bij de huiszoeking. Mijn cliënt was helemaal geen sugardaddy. Hij heeft zelfs nog 40.000 euro geleend om die vrouw te kunnen helpen.”

Onvoldoende bewijs

Toch zag het openbaar ministerie onvoldoende bewijs van schuld. “Het is niet bewezen dat de beklaagde meneer bewust misleidde om hem geld afhandig te maken”, aldus procureur Charlotte Vonck, die niet aandrong op een veroordeling. Ook volgens de verdediging was van oplichting geen sprake. “De eerste bedragen waren vergoedingen voor bewezen diensten”, pleitte meester Aline Claus. “Al de rest waren schenkingen in het kader van hun relatie.”

Op de zitting verklaarde Y.P. dat ze aanvankelijk geld had geleend van de Bruggeling. “Maar als ik een relatie met hem aanging, zou ik het geld niet moeten terugbetalen”, zo stelde ze. “Ik wou geen relatie maar heb toegestemd omdat ik dat geld nodig had.” In tegenstelling tot het openbaar ministerie zag de rechtbank wél voldoende bewijzen van schuld. Of toch voor wat betreft 81.000 euro. Y.P. moet dit bedrag nu terugbetalen aan het slachtoffer.(AFr)