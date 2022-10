Celstraf met uitstel voor Oostkampenaar die woning ex beschoot met vuurwapen

Een 36-jarige Oostkampenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank 37 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor bedreiging. Bart K. vuurde in Zedelgem met een pistool naar de woning van zijn ex en riskeerde vijf jaar cel voor poging tot moord.

Gewapend met een pistool en een mes trok Bart K. op 5 april 2020 naar de woning van het slachtoffer met wie hij een tweetal jaar een knipperlichtrelatie had gehad. De vrouw trof hem huilend aan op de dorpel en ging met hem in gesprek. Maar toen de nieuwe vriend van de vrouw naar buiten kwam, sloeg de sfeer om. K. stuurde de man naar binnen en laadde onheilspellend zijn pistool. “Zo gaat het niet goedkomen”, zei hij.

De Oostkampenaar vuurde een kogel in de voorgevel van de Zedelgemse woning. Volgens de procureur mikte K. op zijn ex-partner. Hij vroeg dan ook vijf jaar cel voor moordpoging. Maar K., die na de schietpartij een korte tijd in voorhechtenis zat, ontkende met klem dat hij zijn ex wilde doden. “Dat waren bedreigingen”, pleitte zijn advocaat Jorn Verminck. “Hij schoot niet in haar richting en wilde zijn woorden enkel kracht bijzetten. Als lid van een schietclub kon hij heel goed met dat wapen omgaan.”

Volgens Verminck ging K. door een moeilijke periode na het overlijden van zijn vader. “Hij zat ook een half jaar onterecht in de cel op verdenking van brandstichting”, stelde hij. “Mijn cliënt houdt zich nu aan het contactverbod en zal nooit meer een vuurwapen hanteren.” (AFr)