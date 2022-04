Celstraf met uitstel voor Nieuwpoortenaar die bij moeder gaat wonen om van de drugs te blijven

Een 37-jarige man uit Nieuwpoort heeft 12 maanden cel en 8.000 euro boete met uitstel gekregen wegens de verkoop van cannabis en cocaïne. “Hij is terug bij zijn moeder gaan wonen omdat hij ervan zou kunnen blijven”, sprak zijn advocaat.

Op 10 april vorig jaar deed de politie een huiszoeking bij de 37-jarige M.D. uit Nieuwpoort. Dat kwam nadat er bij de politie informatie was binnen gekomen dat hij zich inhield met het verkopen van drugs. “Meer bepaald uit de uitlezing van de gsm van zijn halfbroer kwamen heel wat druggerelateerde berichten naar boven”, zegt de procureur.

“Bij de huiszoeking werd een beperkte hoeveelheid cannabis gevonden. Maar het bleek wel dat hij al sinds 1 januari cannabis dealde en cocaïne verkocht, die hij zelf aankocht in Oostende. Het bleek dat hij telkens 25 gram cannabis aankocht en er daarvan 20 weer doorverkocht met winst zodat hij zijn eigen gebruik kon financieren. Hij kreeg eerder al eens vier maanden cel voor gelijkaardige feiten.”

Zijn advocaat hoopte op mildheid. “Eigenlijk is hij geen echte dealer, want hij verkocht enkel aan vrienden of kennissen die eens iets nodig hadden. Maar hij brak nu met een relatie die niet deugde en zette al zijn vroegere vrienden opzij. Hij woont nu terug bij zijn moeder om volledig met zijn verleden te breken en van de drugs te kunnen blijven.” De rechter legde hem nu een celstraf met uitstel onder voorwaarden op. (JH)