Celstraf met uitstel voor mensensmokkelaar die in slaap viel op pechstrook E40 in Veurne

Een 42-jarige Syriër heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen voor mensensmokkel met bootjes. De man werd geklist terwijl hij in zijn wagen lag te slapen op de pechstrook. Het openbaar ministerie had drie jaar effectieve celstraf gevraagd.

Op 13 november vorig jaar kreeg de wegpolitie een verdacht voertuig in de gaten op de pechstrook van de E40 in Veurne. In de Toyota met Duitse nummerplaten lag bestuurder Mahmod A. te slapen. In de wagen trof de politie twee buitenboordmotoren en een jerrycan met benzine aan. Meteen rees het vermoeden dat de Syriër betrokken was bij mensensmokkel met rubberbootjes.

Verder onderzoek wees uit dat A. vanuit zijn woonplaats in het Duitse Ruhrgebied wel vaker naar Noord-Frankrijk trok. “Hij deed ook verdachte opzoekingen, bijvoorbeeld naar de waterstanden in Calais”, verduidelijkte de procureur. De Syriër verklaarde dat hij geld kreeg om materiaal te vervoeren. “Maar ik wist niet wat daarmee de bedoeling was”, beweerde hij.

Ontkenning

Op zijn proces bleef A. zijn betrokkenheid bij mensensmokkel ontkennen. “Wellicht werd mijn cliënt onder druk gezet om geen verklaringen af te leggen”, pleitte advocaat Mathieu Langerock. “Maar drie jaar cel is sowieso buiten elke proportie.”

Het openbaar ministerie hechtte geen enkel geloof aan de beweringen van A. “De beklaagde kwam zelf met een bootje naar Europa”, verduidelijkte procureur Laura Traest. “De feiten zijn daarom des te wraakroepender.”

De verdediging drong met succes aan op een celstraf met uitstel voor A., die na vijf maanden voorhechtenis vrijkomt. Tijdens het proces verklaarde hij dat hij zo snel mogelijk terug wil keren naar zijn gezin in Duitsland. Met zijn Toyota zal dat evenwel niet lukken want die werd verbeurd verklaard. Daarnaast moet A. ook nog een geldboete van 4.000 euro betalen. (AFr)