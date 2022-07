Celstraf met uitstel voor man die vriendin en schoonmoeder bedreigt met vuurwapen

Een 47-jarige man uit De Panne heeft 12 maanden cel met uitstel gekregen nadat hij begin december vorig jaar de boel op stelten zette nadat hij zijn vriendin en schoonmoeder met een vuurwapen had bedreigd. Hij werd uiteindelijk overmeesterd door de speciale eenheden.

In de nacht van 5 op 6 december vorig jaar ontstond veel tumult in de Nieuwpoortlaan in De Panne, ter hoogte van het kruispunt met de Mijnstraat en Meeuwenlaan. Het ging om een zogeheten Fort Chabrol. De 47-jarige E.J. had 3,21 promille in zijn bloed en bedreigde in zijn appartement zijn vriendin en schoonmoeder met een vuurwapen.

De politie sloot de plaats af waarna vrij snel de twee vrouwen naar buiten kwamen. E.J. bleef zich met het wapen echter verschansen en weigerde zich over te geven. De speciale eenheden DSU kwamen ter plaatse en maakten zich klaar voor een inval tot E.J. plots naar beneden kwam en overmeesterd werd.

15 pinten

“Naar eigen zeggen had hij 15 pinten gedronken en er werd 3,21 promille in zijn bloed gevonden”, sprak de procureur. “Boven heeft hij op een gewelddadige manier een vuurwapen tegen het hoofd van zijn vriendin gezet en een andere vrouw bedreigd met het wapen”.

Volgens de advocaat van E.J. klopte dat niet en was er geen sprake van een vuurwapen maar daar oordeelde de rechter anders over. Hij werd wel vrijgesproken voor mondelinge bedreigingen. Voor de overige feiten kreeg E.J. 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden inzake cafébezoek, alcohol en drugs.

(JH)