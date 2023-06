Celstraf met uitstel voor Bredenaar die buurman luchtdrukwapen tegen het hoofd plaatste na klacht over lawaaihinder

Een 27-jarige man uit Bredene heeft voor de Brugse rechtbank vijf maanden celstraf met uitstel gekregen omdat hij zijn overbuurman bedreigde met een luchtdrukwapen. S.K. kwam niet opdagen voor zijn proces.

Op 8 oktober vorig jaar kwam het slachtoffer bij S.K. klagen over lawaaihinder. De twintiger kon dat duidelijk niet hebben en stormde naar buiten met een luchtdrukwapen in de handen. Hij plaatste dit dreigend tegen het hoofd van zijn buurman en ging vervolgens terug naar binnen.

Na het incident ging het slachtoffer verhaal halen bij de vader van S.K. Die laatste kwam vervolgens opnieuw op hem af en gaf hem een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer kon S.K. vervolgens overmeesteren door hem in een wurggreep te nemen.

De politie kwam ter plaatse en S.K. gaf de slagen toe. Naar eigen zeggen was hij opgefokt door de speed die hij gebruikt had. De twintiger werd in 2019 al eens veroordeeld voor verboden wapendracht. (AFr)