Celstraf met uitstel en vijf maanden rijverbod voor jonge bestuurder die dodelijke aanrijding in Varsenare veroorzaakte

Een 24-jarige man uit Hooglede heeft voor de Brugse politierechtbank drie maanden celstraf met uitstel en vijf maanden rijverbod gekregen voor het dramatische ongeval waarbij Ingrid Van Gierdeghom in Varsenare om het leven kwam. De wagen van de 61-jarige vrouw werd aangereden voor de woning van haar zoon. Tijdens de emotionele zitting las beklaagde I.C. een brief voor waarin hij zijn spijt uitdrukte en excuses aanbod.

Op 1 april vorig jaar was Ingrid Van Gierdeghom (61) omstreeks negen uur ’s ochtends met haar wagen op weg naar haar zoon in de Gistelsteenweg in Varsenare. Net voor ze de oprit van zijn woning wou oprijden werd ze achteraan aangereden door de wagen van de 24-jarige I.C. uit Hooglede. Die had haar manoeuvre te laat opgemerkt. De klap was zo hevig dat de wagen van Inrid op het andere rijvak werd geslingerd, waar ze frontaal gegrepen werd door een tegenligger. De vrouw had geen schijn van kans en overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat I.C. op het moment van het ongeval naar zijn dashboard aan het kijken was. Hierdoor had hij niet gemerkt dat Ingrid Van Gierdeghom stilstond. Op het proces voor de Brugse politierechtbank vroeg de procureur vrijdag een jaar rijverbod, maar de rechter hield het op vijf maanden rijverbod. I.C. moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen, evenals medische en psychologische proeven ondergaan. Daarnaast kreeg hij ook nog drie maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 800 euro opgelegd.

De Hoogledenaar, die op het moment van de feiten nog in Jabbeke woonde, las tijdens het proces een brief voor waarin hij zijn spijt uitdrukte en zijn verontschuldigingen aanbood. De zoon, partner, moeder, twee zussen en een nichtje van Ingrid Van Gierdeghom stelden zich burgerlijke partij in de zaak en kregen van de rechtbank een voorlopige schadevergoeding toegekend. Een deskundige zal nu de precieze schade begroten. (AFr)