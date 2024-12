Celstraf met uitstel en contactverbod voor jonge vluchteling (19) uit Tielt die seksuele relatie had met 15-jarig meisje

Zijn relatie met een 15-jarig meisje breekt een 19-jarige Afghaan uit Tielt zuur op. De jonge vluchteling kreeg van de rechter 37 maanden voorwaardelijke celstraf en een contactverbod. Naast verkrachting werd S.S. ook schuldig bevonden aan partnergeweld en bezit van kinderporno.

Het gerecht kreeg lucht van de feiten toen zowel de buurvrouw als de moeder van het slachtoffer aan de alarmbel trokken. Het 15-jarige meisje wilde intrekken bij haar vriend, een 19-jarige Afghaanse vluchteling. Ook vanuit de school kwamen onrustwekkende meldingen, onder meer over fysiek geweld. Zo zou S.S. het meisje op 1 oktober bij de keel hebben gegrepen.

Omdat het meisje te jong is om toestemming te geven voor seks werd de man voor de rechtbank gedaagd wegens verkrachting. Tegen de jongeman liep nog een ander onderzoek nadat in mei op zijn gsm drie foto’s waren ontdekt van seksueel misbruik van minderjarigen. De procureur vroeg voor alle feiten samen 37 maanden voorwaardelijke celstraf.

Cursus

De beklaagde is een erkend vluchteling en zijn advocaat benadrukte dat de ouders van het meisje toestemming gaven voor de relatie. “Niemand vertelde mijn cliënt dat hij strafbare feiten pleegde”, aldus advocate Suzy Cooleman. “Hij arriveerde in België op 15-jarige leeftijd. Eigenlijk zouden minderjarige vluchtelingen een cursus moeten krijgen over zulke kwesties.”

De beklaagde kreeg twee maanden geleden een contactverbod met het meisje opgelegd. De advocate van het meisje en haar ouders stelden voor om de contacten onder toezicht te laten plaatsvinden. In zijn laatste woord benadrukte S. dat hij graag met het meisje samen zou zijn. “Als het mag van jullie, tenminste”, zei hij.

De rechter maakte S.S. evenwel duidelijk dat een seksuele relatie niet kan. De jongeman legde zich daarbij neer. “Ik respecteer de wet en zal de relatie stopzetten”, zei hij. Het meisje barstte hierop in tranen uit. De Brugse strafrechtbank veroordeelde S.S. maandag uiteindelijk tot 37 maanden voorwaardelijke celstraf. Zo mag hij geen contact meer hebben met het meisje.

(AFr)