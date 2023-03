Celstraf gevraagd voor man die vrouw volgt op step en aanrandt in Koksijde

Een 26-jarige man uit Beringen riskeert een celstraf nadat hij een vrouw in Koksijde had aangerand. Nadat ze beiden met hun step van de kusttram stapten, volgde G.P. de vrouw en betastte haar.

Op 20 april vorig jaar verbleef G.P. uit Beringen in Koksijde aan zee. Daar naam hij de kusttram waar ook slachtoffer S. op zat. Toen S. aan een halte in Koksijde van de tram stapte met haar elektrische step deed G.P. hetzelfde. Ook hij had een elektrische step bij.

Ongewild betast

“Eenmaal afgestapt, achtervolgde G.P. de vrouw”, sprak de procureur. “Hij haalde haar in en vroeg haar naam en waar ze naar toe ging. Toen de vrouw hem vroeg haar met rust te laten gaf hij haar plots een zoen en knuffel. Ze duwde hem weg, schreeuwde ‘ga weg’ maar daarop betastte hij haar achterwerk en wreef tussen haar benen. Dat herhaalde hij tot tweemaal toe.”

Drank en drugs

Uiteindelijk kon de vrouw vluchten en belde ze de politie. Door camerabeelden kon G.P. uiteindelijk geïdentificeerd worden. De man stelde zich niks meer te herinneren omdat hij teveel drank en drugs had gebruikt. Hij liet verstek gaan op zijn proces en riskeert een effectieve celstraf van acht maanden. (JH)