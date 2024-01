Cel- én werkstraf voor Bruggeling die vriendin in elkaar sloeg

Een 30-jarige Guineeër die in Brugge woont, heeft voor de Brugse rechtbank 90 uur werkstraf en drie maanden cel gekregen voor partnergeweld. Tijdens een zware ruzie gooide de woesteling een laptop tegen het hoofd van zijn vriendin.

Op 4 juli 2021 sloeg een buurvrouw van het koppel alarm. De politie snelde ter plaatse en trof het slachtoffer in foetushouding aan op bed. Ze huilde en had een bloedende hoofdwond. “Het servies lag aan diggelen en de pizza hing aan de muur”, sneerde de procureur. “De beklaagde was helemaal opgefokt en verzette zich tegen zijn arrestatie.”

Per ongeluk

A.C. bekende dat hij met een laptop tegen het hoofd van zijn vriendin had geslagen. “Maar dat was per ongeluk”, beweerde hij. “Ik heb een kort lontje en was dronken.” Het slachtoffer nam hem in bescherming, maar volgens de procureur was dat uit angst. A.C. kreeg in mei vorig jaar voor het hof van beroep in Gent al 200 uur werkstraf voor gelijkaardige feiten.

Drugs en geweld

De procureur had het over een toxische relatie en vroeg twee jaar cel. “Hij heeft haar talloze keren geslagen, verkracht, bedreigd en afgeperst. Drugs en geweld vormden de rode draad”, klonk het. De verdediging vroeg met succes om rekening te houden met de eerdere uitspraak. “De relatie is nu ook stopgezet”, benadrukte meester Stijn Leliaert.

Maar omdat de rechtbank de eerder opgelegde werkstraf niet voldoende vond als straf, kreeg A.C. er nog 90 uur werkstraf bij. Voor feiten die dateren van ná de uitspraak van het hof kreeg A.C. ook nog eens drie maanden effectieve celstraf. (AFr)