Cash geld in onderbroek, drugs onder versnellingspook: Fransman vraagt vrijspraak voor drugshandel in Roeselare

Ondanks de aanwezigheid van 255 euro cash geld in zijn onderbroek en heroïne en cocaïne onder de versnellingspook van zijn wagen blijft een 42-jarige Fransman uit Roubaix ook na zeven maanden in de cel ontkennen ook maar iets met drugshandel te maken te hebben. De openbare aanklager in Kortrijk is een andere mening toegedaan en vorderde een celstraf van vijftien maanden.

Op 15 september 2022 kon Nabil K. na een licht verkeersongeval in Roeselare gecontroleerd worden. Zowel C. als zijn voertuig stonden geseind. Onder de versnellingspook bleek 91 gram heroïne en 17 gram cocaïne te zitten. Snapchatconversaties bleken instructies over de versnellingspook te bevatten en in de Waze-app van zijn gsm waren al een tiental Belgische adressen ingevoerd. “Hij toerde duidelijk in Roeselare rond om drugs af te leveren”, vond de openbare aanklager. “In Frankrijk liep hij ook al verschillende veroordelingen op.”

“Hij wist niet dat er drugs in die auto zaten”, hield ook de advocaat van Nabil K. echter het been stijf. “Dat voertuig staat in Roubaix zowat voor iedereen uit de buurt ter beschikking. Hij wou in België gewoon een bezoekje brengen aan een vrouw. Vreemde berichten in de gsm betekenen nog altijd niet dat hij met drugshandel bezig is.” Vonnis op 18 april. (LSi)