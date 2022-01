Cannabisplantage ontdekt door meteropnemer Fluvius, verdachten langer in de cel

De cannabisplantage die dinsdag in Oostende werd opgerold, werd eerder bij toeval ontdekt. Het was een medewerker van Fluvius die de meterstanden kwam controleren en zo de apparatuur opmerkte. De politie werd erbij gehaald en zij troffen twee verdachten aan. Hun aanhouding werd vrijdag door de raadkamer in Brugge verlengd.

Het was geen maandenlang onderzoek. Wel een opmerkzame medewerker van Fluvius die ervoor zorgde dat een cannabisplantage in een pand op de hoek van de Zandvoordestraat met de Schaperijkreekstraat in Oostende ontdekt werd.

Meterstanden

De man kwam er de meterstanden opnemen. De deur was open en hij ging wat verder binnen. Daar zag hij hoe een installatie was opgezet om de elektriciteit voor de meter af te tappen. De man verwittigde zijn werkgever en die haalde er op zijn beurt de politie bij.

De agenten troffen twee Albanese jongemannen in het pand aan. Zij werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Hun specifieke rol binnen de bende is voorlopig nog niet bekend.

Zwijgrecht

De twee beslisten namelijk om de lippen stevig op elkaar te houden en maakten gebruik van hun zwijgrecht. Ze verschenen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. En die besliste om hun aanhouding met een maand te verlengen.

Stadsarbeiders werden opgevorderd om de plantage te ontmantelen. Het ging in totaal om zo’n 600 cannabisplanten. Sommige daarvan waren al tot een meter hoog gegroeid.

Meststof en teelaarde

Maar ze vonden er ook zakken meststof en teelaarde. Maar de verdachten hadden ook een ventilatiesysteem en ander professioneel materiaal geïnstalleerd.

Het was dan ook een hele klus om het pand leeg te halen. Opvallend: in 2018 werd al eens een plantage in het gebouw ontdekt. Al was dat toen wel in een andere flat.