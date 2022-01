Cannabiskweker verklikt door ex en ex-schoonmoeder, parket eist jaar cel

Een 49-jarige man uit De Panne riskeert een jaar cel voor het kweken en verkopen van cannabis. Hij had een plantage met een twaalftal planten in zijn woning en werd aan de galg gepraat door zijn ex en ex-schoonmoeder.

Die deden midden juni aangifte bij de politie met behulp van een filmpje en foto’s. Daarop waren een twaalftal cannabisplanten te zien in de woonst van B.B., een man van Macedonische afkomst.

Halve kilo

De politie viel binnen, maar de planten waren net geoogst. Volgens het Openbaar Ministerie werd ongeveer een halve kilo aan cannabis in beslag genomen. Het meeste moest nog verknipt worden.

Tijdens de inval trof de politie ook nog een geladen pistool aan. De man verklaarde dat hij die bij had wegens bedreigingen.

Eerdere veroordelingen

Volgens de procureur heeft de man al acht voorgaande veroordelingen: voor drugs, verboden wapenbezit, verkeersinbreuken, slagen en verwondingen en bedreigingen.

Dit keer werd een jaar effectieve celstraf en 8.000 euro boete gevorderd voor inbreuken op de drugswetgeving en verboden wapenbezit. De beklaagde liet verstek op zijn proces. Vonnis op 8 februari. (BB)