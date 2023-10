Cannabisgeur in wagen nekt 26-jarige drugsdealer uit Oostende

Een 26-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor cannabishandel en verboden wapendracht. Hij zag 8.850 euro verbeurd verklaard.

Op 21 augustus vorig jaar kreeg G.D. het aan de Spar-winkel in de Oostendse Langestraat aan de stok met een groep jongeren. Een getuige verwittigde de politie en die zag D. bij aankomst staan met een groot keukenmes in de handen.

Zenuwachtig gedrag

Meerdere personen waren tegen hem aan het roepen. Volgens D. hadden zij zich verbaal agressief opgesteld tegenover zijn vriendin, met wie hij op weg was naar de ondergrondse parking. Het mes zou hij van hen hebben afgenomen. Omdat D. zich bijzonder zenuwachtig gedroeg, besloot de politie zijn wagen te controleren.

Bij het openen van het voertuig werden de agenten een sterke cannabisgeur gewaar. In de auto vonden ze een etui met 100 gram cannabis, ruim vier gram speed en dertien gram hasj. In de handtas van de vriendin stak 1.350 euro cash. In de woning van D. werd nog eens 122 gram cannabis en 58 gram hasj aangetroffen.

Geweldpleging

Onderzoek wees uit dat de Oostendenaar in twee jaar tijd minstens 950 gram cannabis verkocht. Bovendien kreeg hij in juni 2019 al eens vijftien maanden effectief voor geweldpleging. Volgens zijn vriendin rookte hij zelf dagelijks joints.

Zijn gsm stond vol drugsgerelateerde berichten en foto’s. Na twee maanden voorhechtenis mocht D. de gevangenis onder voorwaarden verlaten. Nu heeft de twintiger vast werk en pakte hij zijn drugsprobleem aan. (AFr)