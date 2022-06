Cannabisgeur en nachtelijk verkeer doet weeddealer das om in Wervik

Een indringende cannabisgeur en wagens die ’s nachts regelmatig in de Kasteelstraat in Wervik halt hielden. Meer was er voor buurtbewoners niet nodig om de politie te verwittigen. Een 28-jarige bewoner moest zich voor de rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor drugshandel.

Na de klachten van de buurtbewoners volgde op 14 september 2020 een huiszoeking. Die leverde ongeveer 83 gram marihuana op. In de gsm van bewoner Bryan B. vonden de agenten ook tal van berichten over drugsverkoop en zelfs een tarievenlijst. B. bekende dat hij 15 tot 50 gram per week verkocht.

De openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een boete van 2.000 euro of een werkstraf van 100 uren. Het wil ook dat er zo’n 12.500 euro drugsgeld verbeurd verklaard wordt. B. vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 6 september.

(LSi)