Cannabis in onderbroek levert twintiger uit Kortemark jaar effectieve celstraf op

Een 23-jarige man uit Kortemark heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit.

Op 1 juni vorig jaar haalde de politie in Torhout een Mercedes uit het verkeer. Het voertuig hield er immers een ‘sportieve rijstijl’ op na. In de wagen zat S.B. uit Kortemark en die had elf gripzakjes met in totaal 43,8 gram cannabis in zijn onderbroek verborgen. Hij verklaarde dat hij de drugs met zijn vrienden in Rijsel had gekocht.

Rijden onder invloed

Volgens het parket zou de jongeman al sinds zijn vijftiende verdovende middelen gebruiken. Hij werd al veroordeeld voor rijden onder invloed. De verdediging vroeg de opschorting maar de rechtbank ging daar niet op in. Door het druggebruik van de beklaagde zag de rechtbank een werkstraf evenmin zitten.

Probatievoorwaarden waren een optie maar S.B. gaf bij zijn justitieassistent aan dat hij begeleiding niet zag zitten. “Een eventuele gevangenisstraf zal toch niet worden uitgevoerd”, meende hij. (AFr)