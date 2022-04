Caféganger terecht voor beenveeg en houdgreep bij agenten in Lendelede

Bij een ruzie in café De Club op het Dorpsplein in Lendelede deelde een 34-jarige man uit Lendelede een beenveeg uit aan een agent en hield hem even in een houdgreep. Het leverde hem een dagvaarding voor de correctionele rechtbank in Kortrijk op.

Op 24 oktober 2021 brak er in het café een ruzie uit. De politie werd verwittigd, maar al snel konden de twee kemphanen gescheiden en gekalmeerd worden. Toen de vriendin van Wesley V. echter eens goed haar gedacht wou zeggen, escaleerde de situatie opnieuw. “Ik dacht dat een agent mijn vrouw zou aanvallen, vandaar de beenveeg en de houdgreep”, aldus V. “Dat was fout.”

Hij liep nog nooit een veroordeling op en vroeg de rechter er zonder straf vanaf te kunnen komen. Aan de twee agenten die slachtoffer waren van zijn agressie wil hij een schadevergoeding betalen. De openbare aanklager vorderde een celstraf van twee maanden en een boete van 400 euro. Vonnis op 30 mei. (LSi)