Cafébaas die coronapas en mondmaskers weigerde te gebruiken tekende te laat beroep aan

Brugge Hans Blanckaert, uitbater van horecazaak Kingsclub in Brugge, zal zijn straf voor inbreuken op de coronaregels bevestigd zien. Blanckaert trapte het al tijdens de zitting in beroep af, maar even later bleek zijn beroep laattijdig.

Hans Blanckaert (51) is het gezicht van Belgians For Freedom, de organisatie die zich met hand en tand verzet tegen het coronabeleid en heeft al meerdere betogingen georganiseerd. Blanckaert weigerde ook het Covid Safe Ticket te controleren van de klanten in zijn snookercafé Kingsclub in de Brugse Slachthuisstraat. Hij en zijn personeel weigerden ook mondmaskers te dragen.

Bij verstek werd hij veroordeeld tot 15 dagen cel en een boete van 6.000 euro. Hij diende een verzoek in tot vernietiging van het vonnis, maar dat is niet rechtsgeldig. Daarop stelde hij beroep in tegen het vonnis. In beroep daagde hij wel op, al identificeerde hij zich bij de voorzitter als ‘beneficiaire executeur van de familie van Hans Blanckaert’. Blanckaert was ook enkel vergezeld van een vriend, niet van een advocaat.

Verstek

Hij stond niet enkel op de plaats waar advocaten horen, hij stond ook nog eens langs de kant van de burgerlijke partijen. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de voorzitter weigerde hij plaats te nemen op de beklaagdenbank. Toen het hof zich daarop terugtrok om zich te beraden, stapte Blanckaert op met de melding dat het hof de zaak had geseponeerd. Toen het hof even later terugkwam, kon het enkel zijn verstek vaststellen.

De procureur-generaal merkte vervolgens op dat zijn beroep laattijdig was. Het vonnis dateert van 4 mei en hij stelde beroep in op 8 juni, terwijl hij slechts 30 dagen de tijd had. De straf van 15 dagen cel en boete van 6.000 euro zal dus behouden blijven, al moet het hof dat nog formeel vaststellen op 9 november. (OSM)