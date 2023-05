Café-uitbater Dunepark en klant gestraft voor gevecht met botermesje

Zowel de intussen ex-café-uitbater van Dunepark in Oostduinkerke als een toenmalige klant zijn door de strafrechter schuldig gevonden aan een gevecht in de cafetaria. Daarbij werd ook gedreigd met een botermesje. Beide mannen legden de schuld bij de ander, maar de rechter veroordeelde beiden.

Op 27 augustus vorig jaar ontstond een fikse vechtpartij in de cafetaria van camping Dunepark in Oostduinkerke. De cafetaria is intussen gesloten. In de keuken van de zaak werkte toen J.S. uit Duinkerke. Die avond kreeg hij het aan de stok met de 41-jarige S.G. uit Luik, die toen op de camping verbleef. “Die dag kregen beide mannen het met elkaar aan de stok en rolden vechtend over de grond”, sprak de procureur. “Bij dat tumult greep S.G. naar een botermesje en bedreigde er J.S. mee, die reageerde door een barkruk verschillende malen hard op het lichaam van de klant te slaan. Dat was buiten alle proportie. Ook op 12 november kreeg J.S. het aan de stok met een klant die hij enkele vuistslagen gaf.”

Beide mannen kwamen hun verhaal doen bij de rechter. Volgens J.S. ging het twee keer om zelfverdediging nadat hij telkens zelf werd aangevallen. De klanten deden moeilijk en bij het tweede gevecht haalde S.G. het botermesje boven. S.G. van zijn beurt beweerde dan weer dat hij vanuit het niets werd geslagen in het bijzijn van zijn zoontje en nooit een mesje bij zich had. Beiden vroegen de vrijspraak, maar de rechter veroordeelde hen alle twee. Ze kregen drie en vier maanden cel met uitstel en 800 euro boete. (JH)