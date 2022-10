Buurtbewoners klagen lawaai en parkeeroverlast aan, maar Loppemse tennis- en padelclub wast handen in onschuld: “Eigenaar zet buren tegen ons op”

Het zit er bovenarms op tussen tennis- en padelclub TC Loppem en de Stichting Jean Van Caloen, die het kasteeldomein beheert waarop de club haar activiteiten ontplooit. De Stichting wil het huurcontract, dat nog loopt tot 2031, meteen laten ontbinden omdat TC Loppem de afspraken niet zou naleven.

“De club wordt gerund als evenementenlocatie, met alle hinder van dien voor de buurtbewoners”, zegt de Stichting. De club doet de beschuldigingen af als leugens. “De Stichting wil ons hier koste wat het kost weg omdat ze andere plannen heeft met de site.” De vrederechter moet zich nu over de zaak buigen.

“Lawaaierige feesten, wildparkeerders, scheldpartijen en zelfs intimidatie”: de beschuldigingen vanwege enkele buurtbewoners aan het adres van TC Loppem zijn niet mals. “We zijn de wanhoop nabij”, zucht buurtbewoner Didier Braet. “Zolang hier enkel getennist werd, was de verstandhouding oké. Maar sinds hier drie padelterreinen werden aangelegd, is de overlast enorm toegenomen. Enerzijds is er het constante lawaai, het hele jaar rond. Niet enkel van het padelspel maar ook van het drinkgelag erna. Er zijn ook lawaaierige feesten en als de parking volzet is, parkeren de leden hun wagens foutief in de wijk. Dat veroorzaakt gevaarlijke toestanden. En als je er iets op zegt, word je de huid vol gescholden of zelfs geïntimideerd. Er waren plannen voor een vierde padelterrein, maar dat is er gelukkig niet gekomen.”

Minnelijk regeling

TC Loppem zat vorig jaar al twee keer samen met de gemeente, politie, buurtbewoners en de Stichting Jean Van Caloen, die eigenaar is van het kasteeldomein waarop de club zich bevindt. “Maar dat was een maat voor niets”, zucht Didier. Of de buurtbewoners dan geen proces overwegen? “We hopen nog altijd dat alles minnelijk geregeld kan worden”, zegt Didier. “Maar als het niet stopt, zullen we de nodige stappen ondernemen. Het enige wat wij eigenlijk vragen, is respect.”

Burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) is vertrouwd met de problemen. “De situatie is de jongste tijd aan het escaleren”, zegt ze. “De club werd opgeroepen om haar leden te sensibiliseren en we kunnen uiteraard niet verwachten dat de politie daar constant toezicht houdt. Overtredingen van de geluidsnormen zijn er niet vastgesteld, maar we onderzoeken in samenwerking met de hogere overheid wel de mogelijkheid voor de herlocalisatie van de club.”

Huurcontract tot 2031

In tegenstelling tot de buurtbewoners onderneemt de Stichting Jean Van Caloen wél juridische stappen en wil ze via de vrederechter het huurcontract met de club, dat normaal nog loopt tot maart 2031, stante pede laten ontbinden. “Deze club met meer dan 700 leden barst uit de voegen en overschrijdt de draagkracht van de buurt”, zegt Pierre De Keukelaere, de advocaat van de Stichting. “Ze wordt ons inziens ook al lang niet meer gerund als sportclub maar als een heuse horecazaak en plaats voor allerhande evenementen. Dat is compleet in strijd met de huurovereenkomst en veroorzaakt talloze klachten.”

Stijn Ruckebusch, beheerder van TC Loppem, is niet te spreken over de demarche van de Stichting. “Onze club bestaat al sinds 1982 en werd opgericht door mijn vader Roger, die hier nog altijd actief is”, foetert hij. “In die veertig jaar waren er nooit klachten. De padelvelden werden trouwens mét toestemming van de Stichting geplaatst en niemand had bezwaren. Maar plots kan het niet meer. De Stichting heeft duidelijk andere plannen met deze site en wil ons hier gewoon weg. En ze zet daarom de buren tegen ons op. De padelvelden liggen op meer dan voldoende afstand van de buren en ons clubhuis wordt helemáál niet als een horecazaak gerund. We drukken onze leden op het hart om respect te hebben voor de buurt, maar kunnen natuurlijk niet zelf voor politie spelen. Maar al die klachten slaan gewoon nergens op. In plaats van te overleggen stapt de Stichting naar de rechtbank met een boek vol valse klachten.”

De zaak zou vrijdag gepleit worden voor het vredegerecht, maar werd uitgesteld omdat de vrederechter een plaatsbezoek wil houden. Dat zal plaatsvinden op 18 november. (AFr)