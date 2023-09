Burgerlijke partij haalt uit naar grote Koerdische mensensmokkelbende: “Met hun bootpakketjes waren ze de Deliveroo van de smokkelaars”

Op het proces tegen een grote Koerdische mensensmokkelbende heeft de burgerlijke partij hard uitgehaald naar de beklaagden. Meester Luc Arnou benadrukte dat de daders enkel uit winstbejag handelden. Voor het federaal migratiecentrum Myria vorderde hij 5.000 euro schadevergoeding.

“Wij treden op in zogenaamde signaaldossiers om de belangen van de onbekende vluchteling te verdedigen en dit is een dergelijk dossier”, aldus meester Arnou. De advocaat erkende dat het om een atypisch dossier gaat. “Normaal verdedigen we mensen met een naam, mensen met een gezicht, mensen met een verhaal. Hier is geen enkel slachtoffer geïdentificeerd, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet geweest zijn.”

Booming business

Vervolgens wees meester Arnou erop dat mensensmokkel een booming business is. Uit cijfers van de Britse overheid bleek dat het aantal mensen dat de oversteek maakte op vijf jaar tijd vervijfvoudigd is. Bij een huiszoeking werden in dit dossier documenten met namen van 171 slachtoffers gevonden. “Men heeft dus aardig wat bootjes de Noordzee over gestuurd, want dat is natuurlijk maar het topje van de ijsberg.”

De beklaagden vervoerden in Turkije aangekochte bootjes vanuit Duitsland naar Noord-Frankrijk. “Met hun bootpakketjes zijn ze de Deliveroo van de smokkelaars. Die leveranciers van de bootpakketjes zijn natuurlijk essentieel om de overtocht te kunnen wagen.”

Grote gevaren

De raadsman van Myria hamerde ook op de grote gevaren van deze vorm van mensensmokkel. Zo vielen er voor de Noord-Franse kust in november 2021 27 doden. “Het is maar 33 kilometer van Calais naar Dover, maar het is een van de drukst bevaren zeeroutes. En dan doet men het ook nog ‘s nachts, zo clandestien mogelijk.”

Winst is volgens meester Arnou dan ook de enige drijfveer van de smokkelaars. “Men gaat de vluchteling uitpersen tot de laatste euro. Mijn portemonnee wordt daar dikker van en daarom ga ik het uiteindelijk doen. Dat is hun redenering.”

Winst

Een geslaagde overtocht met een veertigtal mensen kon de bende tot 80.000 pond (circa 93.500 euro) opleveren. De slachtoffers betaalden tot 2.000 pond (2.340 euro). De rubberboten werden anderzijds aangekocht voor hoogstens 1.400 dollar (circa 1.300 euro), terwijl een zeewaardige boot 25.000 euro zou kosten. “Hier is het made in China voor een stuk. Of gemaakt in Turkije, waar men de rubber nog net niet met Velpon (secondelijm red.) aan elkaar kleeft.”

De aftandse buitenboordmotoren weigerden vaak dienst. Dat bleek ook uit berichten tussen de spilfiguur en een contactpersoon op een ronddobberend bootje. “Je koopt brol en iemand die er niet veel van kent moet het gaan herstellen. Het was pure horror.” Ook de bedenkelijke kwaliteiten van de zwemvesten werd gehekeld. “Dat zijn reddingsvesten waarmee je in het middelbaar de afvaart van de Lesse doet. Niet om op de Noordzee rond te dobberen. En de navigatie was zoals in de middeleeuwen. Je hebt de Poolster en je maakt dat je aan de overkant geraakt.”