Burgemeester Ward Vergote riskeert jaar cel met uitstel voor belangenvermenging: “Nee, ik heb deontologische code niet gelezen”

Het parket van West-Vlaanderen vraagt één jaar met uitstel, een boete en de verbeurdverklaring van 208.000 euro voor burgemeester van Moorslede Ward Vergote. Hij moet zich verantwoorden voor belangenvermenging.

Het onderzoek tegen Ward Vergote startte na een artikel in De Krant Van West-Vlaanderen. Alles draait om een stuk grond dat de burgemeester kocht in oktober 2017. De lap landbouwgrond in de Millesteenstraat ging toen op een openbare verkoop voor 192.000 euro naar de burgemeester. De hoge prijs was toen al opmerkelijk, omdat een veel groter stuk grond voor ‘slechts’ 150.000 euro van eigenaar veranderde.

Grond doorverkocht

Achteraf kwam aan het licht dat de mogelijkheid bestond dat de landbouwgrond van bestemming zou wijzigen. Aanvankelijk alleen voor de uitbreiding van transportbedrijf Verstraete, maar uiteindelijk bleek dat de grond mogelijk algemeen ambachtelijke zone – industriegrond dus – zou kunnen worden. Het collegebesluit over die beslissing werd ondertekend door Ward Vergote. In 2019 verkochten burgemeester Vergote en zijn echtgenote de grond door, voor 400.000 euro. Op nog geen twee jaar tijd realiseerde hij dus een meerwaarde van meer dan 200.000 euro.

Belangenvermenging

Na de publicatie in De Krant Van West-Vlaanderen startte niet alleen het parket van West-Vlaanderen een opsporingsonderzoek op, ook Audit Vlaanderen werd belast met een doorlichting. Daaruit bleek in oktober vorig jaar al dat er één en ander niet koosjer was aan de verkoop. “De heer Vergote stelde in zijn hoedanigheid van burgemeester handelingen in een dossier waarin hij persoonlijke belangen had en waardoor hij zich blijkbaar in een staat van belangenvermenging plaatste”, schreven de auditeurs. Op de gemeenteraad vroeg de oppositie aan Vergote om een stap opzij te zetten, in afwachting van het onderzoek door het parket, maar daar wou de burgemeester niet op ingaan.

“Meneer Vergote heeft zich schuldig gemaakt aan belangenvermenging. De inhoud van de audit werd integraal bevestigd door ons onderzoek”

Dinsdag werd Ward Vergote in de rechtbank verwacht. Gesteund door zijn echtgenote en zijn advocaat beantwoordde hij de vragen de rechtbankvoorzitter. Vergote kreeg het zichtbaar moeilijk toen de procureur het woord nam en één jaar celstraf – weliswaar met uitstel – voor hem eiste. “Het is zeer duidelijk dat hij op het moment van de aankoop beschikte over specifieke informatie die andere burgers en mogelijk geïnteresseerde kopers niet hadden. Hij nam na de aankoop ook deel aan fundamentele beslissingsmomenten over de herbestemming van het perceel”, schetste de procureur.

Meerwaarde

“Hij had hierin persoonlijke belangen en heeft zich dus schuldig gemaakt aan belangenvermenging. De inhoud van de audit werd integraal bevestigd door ons onderzoek”, klonk het onomwonden. Naast de celstraf en een boete eiste de procureur ook de verbeurdverklaring van 208.000 euro, exact de meerwaarde die Vergote en zijn echtgenote realiseerden.

Ook de verkopers van het bewuste stuk grond zijn ervan overtuigd dat één en ander niet koosjer verlopen is. “Er zijn vreemde dingen gebeurd. Waarom was meneer Vergote niet persoonlijk aanwezig op de openbare verkoop? Waarom kreeg de familie bij de notaris de vraag om ‘discreet’ te zijn over de identiteit van de koper? Waarom is hij niet naar buiten gegaan bij cruciale vergaderingen van het college van burgemeesters en schepenen?”, vroeg de advocate van de familie zich af.

Bedreigingen

Eén familielid nam ook zelf het woord. De dame, voormalig lerares geschiedenis aan het VTI in Roeselare, had een brief mee die ze voorlas. “Ik heb mij als lerares altijd ingespannen om de anti-politieke houding bij veel leerlingen te veranderen. Maar in dit dossier blijf ik met vragen zitten. Het ergste is dat de burgemeester, na de verschijning van een krantenartikel hierover, mijn zus verbaal bedreigd heeft in de lokale supermarkt. Hij vernedert ons door publiek te stellen dat we de grond verkochten uit geldnood. Dat is niet waar. Ik hoop dat deze zaak sommige politici stevig wakker zal schudden”, klonk het.

De advocaat van Ward Vergote vroeg in eerste instantie om de burgemeester vrij te spreken. “Hij had geen enkele info die een andere burger ook niet had kunnen hebben. Er is hier geen enkel misdrijf begaan. De vergaderingen waar hij bij aanwezig was, waren vergaderingen over een ruimtelijk structuurplan. Niét over een ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas in de laatste geval kan men echt de bestemming van een grond wijzigen en dat is hier dus niet het geval”, pleitte meester Steve Ronse.

Ongeloofwaardig

De raadsman ging verder. “Had meneer Vergote hier een maximale winst willen realiseren, dan heeft hij op het slechtst mogelijke moment verkocht. Hij had dan moeten wachten tot de grond effectief ambachtelijke zone was geworden. Wat nog altijd niet gebeurd is, hij heeft het gekocht als landbouwgrond, verkocht als landbouwgrond en vandaag is het nog altijd landbouwgrond. Het zal misschien ongeloofwaardig klinken, maar hij wou ervan af”, klonk het. Mocht de rechter niet tot een vrijspraak overgaan, vroeg de advocaat om Ward Vergote de gunst van de opschorting of een straf met uitstel te geven. “Het gaat hier niet alleen om het bewuste misdrijf maar ook om het politiek voortbestaan van Ward Vergote”, klonk het. Bij een zware veroordeling dreigt Vergote namelijk ook zijn politieke rechten te verliezen, waardoor hij geen politiek ambt meer zou kunnen bekleden.

Ook Ward Vergote nam het woord. “Ik heb alles wat ik wil zeggen opgeschreven, anders zou ik misschien één en ander vergeten”, klonk het. De burgemeester wees op de zware impact die de hele affaire op hem en zijn gezin heeft. “We leven al twee jaar in de hel. Er zijn tientallen artikels verschenen, maar geen enkel is juist. Men schrijft dat ik 208.000 euro winst gemaakt heb, maar ik heb ook 99.600 euro kosten gehad. Het is om moedeloos van te worden. Ik heb in 2012 een eed afgelegd: getrouwheid aan de Koning en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem die eed niet licht op”, klonk het.

Burgemeester Vergote las een brief voor in de rechtbank. © LK

De burgemeester gaf toe dat hij een misstap beging door op bepaalde vergaderingen aanwezig te zijn. “Dat was onbesuisd, maar er is ook gebleken dat ik daar niets in mijn eigen belang beslist heb. Kijk, als je burgemeester wordt, krijg je geen handleiding toegestopt. Je wordt te weinig voorbereid op je ambt. Na de audit hebben wij een opfrissingscursus deontologie moeten volgen. Dat heeft mij inzichten gebracht, dit zal me geen tweede keer overkomen”, aldus Vergote. “Elke gemeenteraad heeft een deontologische code. Heeft u die gelezen bij uw aanstelling?”, wou de rechter nog van hem weten. “Neen, eigenlijk niet. Jammer genoeg”, moest Vergote toegeven.

Vonnis op 19 december.