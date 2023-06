Burgemeester Anzegem voor rechter in milieuzaak rond Sint-Arnolduspark

Burgemeester Gino Devogelaere moest maandag voor de correctionele rechtbank verschijnen in de zaak rond de opruimwerken in het Sint-Arnolduspark in Tiegem. Daarbij werd meer opgeruimd dan gepland, tot grote onvrede van Natuurpunt dat over een ‘verwoesting’ sprak. De zaak werd uitgesteld.

In het voorjaar van 2022 hielden de stormen Eunice en Franklin lelijk huis in het Sint-Arnolduspark in Tiegem. Heel wat bomen overleefden de storm niet, nog anderen moesten om veiligheidsredenen gerooid worden. In februari van dit jaar werden deze opruimwerken uitgevoerd maar daarbij werd ook een deel van het park dat in beheer was van Natuurpunt onder handen genomen. De aannemer verwijderde ook daar het dode hout en gebruikte daarbij zware machines. Natuurpunt sprak over een ‘aanslag op de biodiversiteit’

Volgens het schepencollege was het inderdaad niet de bedoeling om ook het stuk van Natuurpunt op te ruimen. Burgemeester Gino Devogelaere zou zelf die opdracht gegeven hebben en moet zich daarom samen met de aannemer verantwoorden wegens milieumisdrijven. Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos stelden zich burgerlijke partij. Zowel de burgemeester als de aannemer waren aanwezig op de inleidende zitting, maar de zaak werd uitgesteld naar 22 januari volgend jaar. (JF)