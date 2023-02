Buren moeten elkaar een euro betalen nadat politie al 37 keer tussenbeide kwam in De Panne

Opvallend besluit van de strafrechter in Veurne die zich uitspraak over een burenruzie in De Panne. Daar raakten twee mannen slaags met elkaar nadat de ene de andere beschuldigde van ‘Franstalig racisme’. De burenruzie ging zo ver dat de politie er in een jaar tijd liefst 37 keer moest tussenkomen. De rechter velde een Salomonsoordeel, gaf beide mannen dezelfde straf en laat ze aan elkaar 1 euro schadevergoeding betalen.

De burenruzie tussen de 53-jarige man en de 69-jarige man in een appartementsgebouw in De Panne sleepte al meer dan een jaar aan. Maar op 9 februari vorig jaar mondde het ook uit in een gevecht. Toen de politie de oproep kreeg om tussenbeide te komen, wisten ze meteen waarheen ze moesten rijden. In en tijdspanne van een jaar moesten ze immers al liefst 37 keer tussenbeide komen omdat beide mannen het echt niet met elkaar konden vinden.

Xenofobie

De oorzaak volgens de 69-jarige man? Franstalig racisme. “Te pas en te onpas wordt hij verweten dat hij een Fransman is en niet thuishoort in België of De Panne”, zegt de advocaat van de 69-jarige man. “Het gaat echt ver, we spreken echt over xenofobie. Hij verwijst naar de Ku Klux Klan, roept voor iedereen die het wil horen dat hij terug moet keren naar zijn land en zet zijn Facebook vol beschimpende taal.”

Elk drie maanden cel

Volgens de 53-jarige man is daar niets van aan en is hij diegene die vuistslagen kreeg tijdens het gevecht waarbij hij een gebroken tand opliep. Beide mannen wilden de vrijspraak voor zichzelf en een veroordeling en schadevergoeding van de ander.

De rechter velde een Salomonsoordeel: beide mannen kregen drie maanden cel en 800 euro boete en beide mannen moeten elkaar 1 euro schadevergoeding betalen. De burenruzies zijn intussen verleden tijd want de 69-jarige man verhuisde intussen. (JH)