Bulgaarse zakkenroller wil lichtere straf: “75 feiten op zeven maanden tijd? Goed gewerkt”

Een 24-jarige Bulgaar vraagt in beroep een lichtere straf voor 75 feiten van zakkenrollen, diefstallen en contactloos betalen met gestolen bankkaarten. “Ik beloof het nooit meer te doen!”

Georgi V. pleegde tussen 29 oktober 2022 en 27 mei 2023 57 feiten van zakkenrollen in Kortrijk, Brugge, Leuven, Roeselare, Oostende Roubaix, Tourcoing, Etaimpuis, … Daarnaast ging hij vaak met de bankkaart inkopen doen en betaalde de kleine bedragen contactloos.

Camerabeelden

De bal ging aan het rollen na een gauwdiefstal op 12 april 2023 in Oostende. Dankzij camerabeelden kwamen twee vrouwen als verdachten in het vizier. Analyse van de beelden linkte dezelfde dames aan verschillende gelijkaardige feiten. Ze sloegen telkens toe in winkels en haalden portefeuilles uit de handtassen van winkelende dames. Op 19 mei 2023 registreerden camera’s hoe dezelfde twee vrouwen in een voertuig met Britse nummerplaat stapten. Die wagen kon gelinkt worden aan Georgi V., een Bulgaar uit Roubaix. Bovendien bleek Georgi V. een relatie te hebben gehad met Sofiya V. (28), een van de dames die herkend werd op de camerabeelden. Duitse speurders konden haar kompaan Nataliya I. (30) identificeren. De beide dames liepen op 2 juni tegen de lamp in Wenen. I. werd uitgeleverd aan België. Georgi V. kon op zijn beurt in september aan de luchthaven van Charleroi in de boeien worden geslagen.

De beide vrouwen zetten hem evenwel uit de wind en beweerden dat hij hen enkel rondvoerde. Naar eigen zeggen maakten ze hem wijs dat ze gingen shoppen of poetsen. V. gaf toe dat hij de chauffeur was, maar ontkende altijd van iets te weten. Dat brak hem zuur op, want Nataliya I. kreeg drie jaar cel en één jaar voor bendevorming, Sofiya V. kreeg bij verstek vijf jaar en twee jaar voor bendevorming en Georgi V. vijf jaar en één jaar voor bendevorming. In beroep geeft de man wel toe dat hij op de hoogte was van de activiteiten van de dames. Zijn advocate vindt het wel oneerlijk dat hij zwaarder wordt gestraft dan Nataliya I. omdat hij altijd onschuldig pleitte. “Bovendien was de eerste rechter bijzonder creatief door hem niet enkel de maximumstraf van vijf jaar op te leggen, maar de bendevorming apart te beoordelen.”

Blanco strafblad

De man heeft – in tegenstelling tot de twee dames – geen strafblad in binnen en buitenland. “Het is de eerste keer dat hij in de gevangenis zit en hij is intussen al gestart met het afbetalen van zijn slachtoffers”, aldus meester Nadia Lorenzetti. Zij vraagt een straf met uitstel. Daar is de procureur-generaal het deels mee eens. “Die aparte straf voor bendevorming snap ik inderdaad ook niet. Maar anderzijds: 75 feiten op zeven maanden tijd, dan kan ik enkel zeggen: goed gewerkt!” Hij vindt vijf jaar een passende straf, maar ook dat er ruimte is voor een deel met uitstel omdat hij nog een blanco strafblad heeft. Georgi V. wil liefst zo snel mogelijk uit de gevangenis. “Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen”, bezwoer hij.

Uitspraak op 5 maart. (OSM)