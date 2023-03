Bulgaarse dievenbende viseert werkmateriaal in bestelwagens aan de kust: kopstuk riskeert vijf jaar cel

Vier Bulgaren riskeren voor de Brugse rechtbank celstraffen tot vijf jaar voor vijftien inbraken en elf pogingen daartoe in bestelwagens. De mannen hadden het vooral gemunt op werkmateriaal.

Eind augustus 2020 sloeg de bende liefst zeven keer toe in Oostende. In vier gevallen bleef het toen bij een poging. Aangetroffen bloed leidde de speurders naar Denis R. (28), een Bulgaar wiens gsm op 30 augustus werd gelokaliseerd in de badstad.

Luchtdrukpistool

In de nacht van 2 op 3 oktober 2022 liep R. tegen de lamp in Bredene. In zijn auto met Franse nummerplaat zaten nog drie landgenoten. Ze hadden onder meer een schroevendraaier, een luchtdrukpistool en een bivakmuts bij.

In de koffer van de wagen werd werkmateriaal aangetroffen dat kort voordien gestolen was in Bredene. In de jas van Dragan M. (50) zaten overigens stukjes glas die volgens het parket afkomstig waren van de zijruit van de geplunderde bestelwagen.

Ook in Middelkerke en Nieuwpoort

Het parket kon Denis R. linken aan vijftien inbraken en elf pogingen. In amper twee weken tijd sloeg de benden ook toe in Middelkerke, Nieuwpoort, Gent, Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen. Als spilfiguur riskeert hij vijf jaar cel.

Ferdi I. (27) en Dragan M. waren maar bij een deel van de feiten betrokken en riskeren elk 37 maanden effectieve celstraf. Bij een inbraak in Bredene was ook Anatoli V. (29) betrokken. Hij riskeert tien maanden cel. Uit de verhoren bleek dat de mannen hun buit in Frankrijk voor een appel en een ei verkocht hadden.

De beklaagden betwistten de feiten niet. Hun advocaten vroegen vooral straffen met uitstel, met uitzondering van hun voorhechtenis. De rechtbank doet uitspraak op 27 april. (AFr)