Buitenwipper vraagt vrijspraak voor mensensmokkel via Zeebrugse haven

Een 57-jarige Italiaan ontkent voor de Brugse rechtbank met klem zijn aandeel in georganiseerde mensensmokkel. Volgens het parket stuurde Franco L. landgenoten uit om via de Zeebrugse haven Albanezen richting Engeland te smokkelen.

Tussen 2017 en 2019 kon het gerecht meerdere mensensmokkeltransporten onderscheppen in de haven van Zeebrugge. Achter de feiten zat telkens dezelfde Albanese organisatie, die vanuit Italië opereerde. De bende stuurde Italianen met financiële problemen naar Zeebrugge om Albanezen op de ferry richting het Verenigd Koninkrijk te krijgen. De illegalen deden zich telkens voor als Italianen en kregen daarvoor valse papieren mee.

Albanese maffia

Op 18 december 2018 werd een Italiaanse bewakingsagent opgepakt terwijl hij via Zeebrugge een Albanees probeerde te smokkelen. De man evenals het slachtoffer wezen naar Franco L. (57), een Italiaanse buitenwipper, aan als de opdrachtgever. “De beklaagde maakt deel uit van de Albanese maffia”, stelde procureur Frank Demeester. “Hij maakte ook zelf zes keer de overtocht met Albanezen. Hij keerde telkens terug terwijl de slachtoffers in het Verenigd Koninkrijk aangifte deden van het verlies of de diefstal van hun identiteitskaart.”

L. kreeg op 12 mei al 37 maanden cel, waarvan een maand met uitstel. Hij kwam toen niet opdagen voor zijn proces. Intussen tekende hij verzet aan en woensdag kwam zijn zaak terug voor. De man vroeg er de vrijspraak. “Hij heeft nooit opdrachten gegeven”, pleitte zijn advocaat. “Hij kent inderdaad mensen uit het Albanese milieu, maar met mensensmokkel heeft hij niets te maken. Hij heeft natuurlijk zijn drugsverleden tegen en hij zat ook al in de cel.”

Volgens L. kaderden de overtochten naar het Verenigd Koninkrijk in familiebezoekjes. De uitspraak volgt op 3 mei. (AFr)