Brutale inbraak in Kortrijks café De Posthoorn levert zestiger celstraf op

Een brutale inbraak in café De Posthoorn in Kortrijk levert een 61-jarige man een celstraf van tien maanden effectief op. Hij gooide een groot raam kapot en ging aan de haal met de volledig kassa.

De beklaagde H.G. was al geen onbekende voor het gerecht. Hij zou met een drankprobleem kampen en werd al twee keer eerder veroordeeld voor diefstallen. Volgens zijn advocaat is hij al meer dan twintig jaar illegaal in het land. “Hij werkt hier en daar, maar eigenlijk heeft hij niets.”

Bloedsporen

Op 3 oktober van dit jaar gooide hij een raam van café De Posthoorn in met een zak met daarin een zware steen. Hij nam de volledige kassa mee. Die werd even verder opengebroken teruggevonden.

Op de kassa zaten ook bloedsporen. H.G. bleek later een snijwonde te hebben opgelopen aan zijn duim. De hele inbraak werd gefilmd op een bewakingscamera, de verdachte kon dus snel geïdentificeerd worden. Uit de kassa maakte hij 288 euro buit maar de herstelling van het raam kostte daar bijna het tienvoud van.