Brusselse raadkamer wil ontvoerders vanMeense scheutist Serge Berten aanhouden

Een maand voor de 70ste verjaardag van Serge Berten (op 13 juli) heeft de Brusselse raadkamer een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de verdachten in de zaak van moord en verdwijning van de Menenaar en twee andere Vlaamse scheutisten in 1982. De zaak wordt nu doorverwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling en een volgende stap moet nu normaal gezien assisen zijn.

Samen met twee andere missionarissen – Walter Voordeckers uit Turnhout en Ward Capiau uit Brakel – had de toen 30-jarige Serge Berten de kant gekozen van de lokale, arme boerenbevolking, tegen de zin van het regime dat de grootgrondbezitters steunde. Ze werden alle drie uit de weg geruimd. Alleen het lichaam van Serge Berten is nooit gevonden.

Sinds de genocidewet van 1999, waarbij dergelijke misdaden nooit verjaren, loopt er officieel een rechtszaak rond de omstandigheden van de ontvoeringen en moorden. Dat gebeurde door toedoen van het Serge Bertencomité en door de vzw Guatebelga, opgericht samen met de andere families.

Hoopgevend

“De doorverwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling is hoopgevend”, zegt Carlos Colson, secretaris van de vzw Guatebelga. “We zijn tevreden dat we dit 20 jaar na het aanhangig maken, nu toch bereiken. Zeker ook de aanhoudingsbevelen onderstrepen de ernst van de gepleegde misdaden. Hierdoor kunnen de verantwoordelijken, als ze worden aangehouden in het buitenland, uitgeleverd worden aan België.” Het zou niet gaan om de echte daders-uitvoerders, wel om verantwoordelijken of opdrachtgevers, onder wie een oud-minister.

De raadkamer vindt het dossier voldoende zwaarwichtig voor een verwijzing en oordeelt dat voor deze internationale misdaden het hof van assisen bevoegd is. Er wordt nu gehoopt dat de volgende stap effectief een assisenproces wordt. Als dat gebeurt, is het een gerechtelijke primeur, niet alleen op Belgisch maar ook op Europees niveau

Eindelijk de waarheid?

De families van de scheutisten willen vooral eindelijk meer te weten komen over de precieze omstandigheden waarin de misdaden hebben plaatsgevonden. Ze willen uiteraard ook dat de daders ter verantwoording worden geroepen, vervolgd en veroordeeld. “Door de waarheid naar boven te brengen en de daders ter verantwoording te roepen, eren we niet alleen het engagement van onze vermoorde broer maar willen we zijn werk ook voor de Guatemalteekse bevolking verder zinvol maken”, zegt Menenaar Stefaan Berten, broer van Serge. “En voor de huidige regering in Guatemala is het een signaal om in te zien dat men hiermee in de toekomst niet meer mee wegkomt.”

De familieleden zeggen ook hun solidariteit te betuigen met de vele Guatemalteekse slachtoffers die vielen tijdens de burgeroorlog en in de periode erna.

De eventuele verwijzing naar assisen komt er mogelijk in het najaar en een eventueel assisenproces in 2024.