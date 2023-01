Brusselaar die drie loonfiches vervalste om in Knokke studio te kunnen huren riskeert negen maanden cel

Een 28-jarige man uit Brussel staat voor de Brugse strafrechtbank terecht voor schriftvervalsing. De man vervalste drie loonfiches om een studio te kunnen huren.

C.H. verhuurt woningen via Airbnb. Hij begon daarmee in Spanje, maar op den duur was hij steeds vaker in Knokke actief. Omdat de Brusselaar niet voortdurend tussen de hoofdstad en de kust wou pendelen, besloot hij een huurwoning te zoeken in Knokke. In zijn zoektocht naar een studio vervalste de twintiger drie loonfiches van een grafisch ontwerpbureau in Brugge en mailde die door naar een Knoks immokantoor. Een telefoontje naar het bedrijf wees evenwel uit dat H. daar helemaal niet aan de slag was. Hierop stapte de zaakvoerder naar de politie.

De Brusselaar bleek niet aan zijn proefstuk toe. In 2015 kreeg hij al eens 250 uur werkstraf voor oplichting en schriftvervalsing. De procureur vroeg daarom negen maanden effectieve celstraf. De verdediging betwistte de feiten niet en vroeg om C.H. opnieuw een werkstraf op te leggen. “Hij had voldoende geld om de huur te betalen maar als alleenstaande jongeman zonder een vast contract werd hij systematisch geweigerd door de Knokse immokantoren”, pleitte zijn advocate. “Na een zoveelste afwijzing heeft hij inderdaad die fiches vervalst. Maar hij heeft daarbij geen schade veroorzaakt. Hij is ook nooit in de studio ingetrokken.”

De rechtbank doet uitspraak doet uitspraak op 7 februari. (AFr)