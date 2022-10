Brugse werkneemster (33) van lingeriewinkel krijgt geen straf nadat ze 26.000 euro in eigen zakken steekt

Een 33-jarige vrouw uit Brugge heeft de opschorting van straf gekregen voor diefstal bij haar werkgever. Als werkneemster in een lingeriewinkel, stak C.V. maandenlang cash geld in eigen zakken. In totaal ging het om liefst 26.000 euro.

De Brugse vrouw was van mei 2020 tot maart 2021 aan de slag in een filiaal van Lingerie Outlet, dat vestigingen heeft op diverse locaties in West-Vlaanderen. Ze was vooral actief in Knokke-Heist en kreeg daar heel wat vertrouwen. Maar dat vertrouwen beschaamde ze volledig, zo bleek in de rechtbank. C.V. stak stelselmatig cash geld in eigen zakken. Dat deed ze onder andere door aankopen niet te registreren in het kassasysteem. Het gesjoemel kwam uiteindelijk pas na lange tijd aan het licht toen de werkgeefster onregelmatigheden vaststelde in de boekhouding.

Lingeriesetjes

Tijdens een huiszoeking trof de politie heel wat cash geld en lingeriesetjes aan bij C.V. Toch ontkende de vrouw aanvankelijk alles. Uiteindelijk ging ze tóch over tot bekentenissen. Alles samen zou ze zo’n 26.000 euro in eigen zakken hebben gestoken. “Het gaat om ernstige feiten gedurende een lange periode waarbij het vertrouwen van de werkgever ernstig werd geschaad”, sprak de procureur. “Ik vorder daarom een celstraf van één jaar.”

Op het proces vroeg de verdediging om de opschorting van straf. “Mijn cliënte heeft haar schuld ingezien en het was voor haar een zware wake-upcall”, sprak meester Paul Maertens. “Ze heeft zich ondertussen herpakt en het is niet de persoon die snel zal hervallen.” De vrouw zelf, die in een eerdere verklaringen aanhaalde dat ze de feiten pleegde uit frustratie omdat ze niet correct behandeld werd, betuigde in de rechtbank haar spijt. Ze sloot een dading met haar voormalige werkgever, waardoor die zich geen burgerlijke partij meer stelde. De rechter hield rekening met het schuldbesef van C.V. en legde haar geen straf meer op. (SDV)