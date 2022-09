Brugse twintiger steelt wagen spoedarts en probeert als ‘dokter’ bejaarde dame te bestelen in Blankenbergs ziekenhuis

Een 26-jarige Bruggeling riskeert twee jaar effectieve celstraf voor diefstal. Niels A. ging er op de parking van het Blankenbergse ziekenhuis met de wagen van een spoedarts vandoor en probeerde vermomd als dokter ook een bejaarde patiënte te bestelen.

Op 19 november vorig jaar graaide Niels A. in het AZ Zeno in Blankenberge een bos sleutels uit de tas van een spoedarts. Diezelfde avond stal hij ook nog 20 euro uit de handtas van een verpleegkundige.

Kostbare spullen

Vervolgens deed de jongeman een doktersjas aan en begaf hij zich naar de geriatrische afdeling en vroeg hij een bejaarde patiënte of er kostbare spullen in haar handtas staken. Hij stelde voor om de tas op een veilige plaats te leggen, maar de dame ging daar niet op in.

A. doorzocht vervolgens ook nog haar nachtkastje, maar kon uiteindelijk niets stelen. Ten slotte ging hij er op de parking van het ziekenhuis vandoor met de Audi A5 Sportback van de spoedarts.

Camerabeelden

Door zijn roekeloze rijgedrag werd Niels A. ’s anderendaags tegengehouden door de politie. De Bruggeling beweerde dat hij gehaast was omdat zijn vrouw op het punt stond te bevallen en mocht beschikken. Pas later bleek dat hij rondreed in de gestolen Audi.

Onderzoek van camerabeelden linkten de man aan de diefstallen in het ziekenhuis en het gestolen voertuig werd uiteindelijk op 23 november teruggevonden in Brugge. De sleutels staken nog op het contact. Twee dagen later werd A. opgepakt in het Brugse gerechtsgebouw waar hij zich in een andere zaak moest verantwoorden.

Drank- en drugsproblemen

A. werd na een tijdje opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden, maar belandde door nieuwe feiten opnieuw achter de tralies. De man werd al vaker veroordeeld voor diefstallen.

Advocate Ellen Eneman verwees tijdens het proces voor de Brugse strafrechtbank naar zijn drank- en drugsproblemen. “Hij is zelf geschrokken dat hij zo laag kon zinken”, pleitte ze. “Hij schaamt zich enorm en hoopt op een voorwaardelijke straf zodat hij zijn zware drankprobleem kan aanpakken. De rechter doet uitspraak op 20 oktober. (AFr)