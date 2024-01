Brugse twintiger krijgt vier jaar cel voor seks met 14-jarige jongen: slachtoffer kreeg alcohol en moest mee naar prostituees

Hij had een seksuele relatie met een 14-jarige jongen, die hij alcohol gaf en meesleurde naar de Oostendse prostitutiebuurt. Dat levert Bruggeling E.M. (29) nu vier jaar effectieve celstraf op. “Voor zijn verjaardag kreeg die jongen een dildo.”

De feiten kwamen aan het licht toen een kennis van het slachtoffer er op 2 maart 2023 gewag van maakte tijdens haar verhoor in een ander dossier. Beklaagde E.M. had haar verteld dat hij ‘de beste seks’ ooit had gehad met het toen 14-jarige slachtoffer. “Voor zijn verjaardag gaf hij die jongen een dildo en een voorbindonderbroek”, vertelde ze. Nog volgens de vrouw nam E.M. de jongen mee naar ’t Hazegras in Oostende, waar hij hem dwong om seks te hebben met prostituees.

Gedwongen seks

Het slachtoffer verklaarde aanvankelijk dat E.M. gewoon een vriend was. Maar na verklaringen van nog een tweede getuige, die hen in bed had betrapt, gaf de jongen toe dat er sprake was van gedwongen seks. Hij verklaarde dat E.M. hem alcohol gaf en dat hij al drie keer seks moest hebben met een prostituee. Naar eigen zeggen werd hij door M. onder druk gezet om te zwijgen.

E.M. zit sinds 13 juni achter de tralies. Hij beweerde dat het slachtoffer zich aanhankelijk opstelde en dat hij hem cadeaus gaf omdat hij thuis verwaarloosd zou worden. Hij gaf toe dat er sprake was van orale seks en dat ze samen prostituees bezochten. Tijdens een huiszoeking werden bij M. ook nog 53 kinderpornografische foto’s aangetroffen.

Vier jaar cel

Ondanks zijn blanco strafblad kreeg E.M. vier jaar effectieve celstraf. De Bruggeling is ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt. Het slachtoffer kreeg 5.000 euro voorlopige schadevergoeding toegekend. (AFr)